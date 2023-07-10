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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلون وتصميم جرئ… نانسي عجرم تثير الجدل بهذا الفستان |شاهد

نانسي عجرم
نانسي عجرم

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأخضر النيون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشفت عن رشاقتها.

تزينت نانسي عجرم بمجموعة من المجوهرات الفخامة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.

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