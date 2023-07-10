برشاقة لافتة| سارة سلامة تثير الجدل في الجيم

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها داخل الجيم.

تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت تي شيرت قصير للغاية كشف عن بطنها وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه بنطلون باللون الزيتي.

أتسمت هذه الإطلالة لسارة سلامة بانها كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.