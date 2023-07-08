بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

تصدرت الفنانة ياسمين صبري مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد اتهامها رواد السوشيال الميديا بتقليد جورجينا في الإطلالات التي تظهر بها.

تعتبر ياسمين صبري من أبرز نجمات الوطن العربي التي تهتم بالموضة والأزياء ومواكبة أحدث الصيحات مما جعلها محط أنظار الجميع.

تحرص ياسمين صبري على اختيار الملابس و الأزياء المتناسقة معها ة التي تبرز رشاقتها وقوامها المثالي، كما تكشف إطلالات ياسمين صبري عن ذوقها الراقي والأنيق.

تعتمد ياسمين صبري على اقتناء الأزياء والملابس التي تحمل توقيع المصممين والأزياء من الماركات العالمية، كما تخطف الأنظار بالمجوهرات و الحقائب و الأحذية الراقية التي تزيد من أناقتها وجاذبيتها أيضا.

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري