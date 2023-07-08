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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي

حرصت الفنانة ليلى علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

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تألقت ليلى علوي في الفيديو بإطلالة شبابية، حيث ارتدت كاش مايو طويل وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

تزينت ليلي علوي بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نال الفيديو إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي علوي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

https://www.instagram.com/reel/CuaD4VzuDtS/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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