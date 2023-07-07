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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم خرافي.. سعر حقيبة غادة عبد الرازق في باريس يثير ضجة

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة لها خلال تواجدها في باريس.

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تألقت غادة عبد الرازق بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر لا يحمل أي نقوشات ونسقت معه  تنورة  باللون الأسود.

أكملت غادة عبد الرازق إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم من دار الأزياء العالمية  Prada، بلغ سعرها 1980 يورو، أي ما يقرب من 67 ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.

 

 

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