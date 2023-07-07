معلومات خطيرة عن عملية حورية فرغلي.. تفاصيل

خضعت الفنانة حورية فرغلي خلال الساعات الماضية لعملية جراحية لاستئصال الرحم، وذلك بعد اكتشاف ورم خبيث به.

نرصد لكم من خلال السطور التالية بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير عن عملية استئصال الرحم.

استئصال الرحم في البطن هو عملية تزيل الرحم من خلال جرح في أسفل البطن ، استئصال الرحم الجزئي يزيل الرحم ، ويترك عنق الرحم في مكانه، أما استئصال الرحم الكلي يزيل الرحم وعنق الرحم.

يمكن أيضًا إجراء استئصال الرحم من خلال قطع في المهبل، وهذا ما يسمى استئصال الرحم عن طريق المهبل، أو قد تخضع للجراحة بالمنظار أو الجراحة الروبوتية ، والتي تستخدم أدوات طويلة ورفيعة يتم تمريرها من خلال جروح صغيرة في البطن.

أسباب استئصال الرحم

قد تحتاجين إلى استئصال الرحم لعلاج:

سرطان: إذا كنتِ مصابة بسرطان الرحم أو عنق الرحم ، فقد يكون استئصال الرحم هو أفضل خيار علاجي، اعتمادًا على نوع السرطان المحدد ومدى تقدمه ، قد تشمل خيارات العلاج الأخرى الإشعاع أو العلاج الكيميائي.

الأورام الليفية: استئصال الرحم هو الحل الوحيد المؤكد والدائم للأورام الليفية، الأورام الليفية هي أورام تنمو في الرحم، هم ليسوا سرطان، يمكن أن تسبب نزيفًا حادًا وفقر دم وألمًا في الحوض وضغطًا في المثانة.

بطانة الرحم: بطانة الرحم هي حالة ينمو فيها نسيج مشابه للأنسجة المبطنة للرحم من الداخل خارج الرحم، قد ينمو النسيج على المبايض وقناتي فالوب والأعضاء المجاورة الأخرى، في حالة الانتباذ البطاني الرحمي الشديد ، قد تكون هناك حاجة إلى استئصال الرحم لإزالة الرحم والمبيضين وقناتي فالوب.



هبوط الرحم: عندما تتمدد أربطة وعضلات قاع الحوض وتضعف ، قد لا يكون هناك دعم كافٍ لإبقاء الرحم في مكانه، عندما يتحرك الرحم من مكانه وينزلق إلى المهبل ، فإن هذا يسمى تدلي الرحم، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى تسرب البول وضغط الحوض ومشاكل في حركة الأمعاء، هناك حاجة أحيانًا إلى استئصال الرحم لعلاج هذه الحالة.



نزيف مهبلي غير منتظم وغزير: إذا كانت دورتك الشهرية غزيرة ، أو لا تأتي على فترات منتظمة أو تستمر لعدة أيام في كل دورة ، فقد يجلب استئصال الرحم الراحة، يتم إجراء استئصال الرحم فقط عندما لا يمكن السيطرة على النزيف بطرق أخرى.



آلام الحوض المزمنة: قد تكون الجراحة ضرورية كحل أخير إذا كنت تعانين من آلام الحوض المزمنة التي تبدأ في الرحم، لكن استئصال الرحم لا يعالج بعض أشكال آلام الحوض، قد يؤدي إجراء عملية استئصال الرحم التي لا تحتاجين إليها إلى حدوث مشكلات جديدة.



المصدر: mayoclinic.