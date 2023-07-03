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رئيس التحرير
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مرأة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لتجنب الإجهاد والجفاف

نصائح لتجنب الإجهاد
نصائح لتجنب الإجهاد الحراري والجفاف

الإجهاد الحراري هو حالة تحدث عندما يسخن الجسم أكثر من اللازم، قد تشمل الأعراض التعرق الشديد والنبض السريع،  الإجهاد الحراري هو واحد من ثلاثة أمراض مرتبطة بالحرارة ، حيث تكون التشنجات الحرارية أخفها وضربة الشمس هي الأكثر خطورة.

تشمل أسباب الإصابة بأمراض الحرارة التعرض لدرجات حرارة عالية ، خاصة عندما تكون هناك أيضًا رطوبة عالية ونشاط بدني شاق، بدون علاج سريع ، يمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري إلى ضربة شمس ، وهي حالة تهدد الحياة، لحسن الحظ يمكن الوقاية من الإجهاد الحراري.

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أعراض الإجهاد الحراري


قد تبدأ أعراض الإجهاد الحراري فجأة أو تتطور بمرور الوقت ، خاصة مع فترات التمرين الطويلة، تشمل أعراض الإجهاد الحراري المحتملة ما يلي:

جلد بارد ورطب مع قشعريرة عندما تكون في الحرارة.
التعرق الشديد.
ضعف.
دوخة.
تعب.
نبض ضعيف وسريع.
انخفاض ضغط الدم عند الوقوف.
تشنجات العضلات.
غثيان.
صداع.

الوقاية من الإجهاد الحراري


هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من الإرهاق الحراري والأمراض الأخرى المرتبطة بالحرارة، عندما ترتفع درجات الحرارة ، تذكر ما يلي:

-ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن، ارتداء الكثير من الملابس أو الملابس الضيقة لن يسمح لجسدك أن يبرد بشكل صحيح.
-الوقاية من حروق الشمس، تؤثر حروق الشمس على قدرة الجسم على تبريد نفسه، احمِ نفسك في الهواء الطلق بقبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية، استخدم واقي من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس 15 على الأقل، ضع الكريم الواقي من الشمس بكمية كبيرة وأعد تطبيقه كل ساعتين، أعد تطبيقه كثيرًا إذا كنت تسبح أو تتعرق.
-شرب الكثير من السوائل: البقاء رطبًا يساعد الجسم على التعرق والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.
-كن حذرا مع بعض الأدوية: راقب المشاكل المتعلقة بالحرارة إذا كنت تتناول أدوية يمكن أن تؤثر على قدرة الجسم على البقاء رطبًا والاستجابة للحرارة.


-لا تترك أي شخص في سيارة متوقفة: هذا سبب شائع لوفيات الأطفال المرتبطة بالحرارة، عند الوقوف في الشمس ، يمكن أن ترتفع درجة حرارة سيارتك 20 درجة فهرنهايت (أكثر من 11 درجة مئوية) في 10 دقائق.

-ليس من الآمن ترك شخص ما في سيارة متوقفة في طقس دافئ أو حار ، حتى لو كانت النوافذ متصدعة أو كانت السيارة في الظل، حافظ على السيارات المتوقفة مقفلة لمنع الطفل من الدخول.

-خذ الأمور بسهولة خلال فترات اليوم الأكثر سخونة، إذا كنت لا تستطيع تجنب النشاط الشاق في الطقس الحار ، اشرب السوائل واسترح كثيرًا في مكان بارد، حاول تحديد موعد لممارسة الرياضة أو العمل البدني في الأجزاء الباردة من اليوم ، مثل الصباح الباكر أو المساء.


-حدد الوقت الذي تقضيه في العمل أو التمرين في الحرارة حتى تتكيف معه، الأشخاص غير المعتادين على الطقس الحار معرضون بشكل خاص للأمراض المرتبطة بالحرارة، قد يستغرق جسمك عدة أسابيع للتكيف مع الطقس الحار.


-كن حذرًا إذا كنت في خطر متزايد، إذا كنت تتناول أدوية أو كانت لديك حالة تزيد من خطر إصابتك بمشاكل مرتبطة بالحرارة ، مثل تاريخ مرضي سابق بسبب الحرارة ، فكن حذرًا، تجنب الحرارة وتصرف بسرعة إذا لاحظت أعراض ارتفاع درجة الحرارة، إذا كنت تشارك في حدث أو نشاط رياضي شاق في الطقس الحار ، فتأكد من وجود خدمات طبية جاهزة في حالة الطوارئ الشديدة الحرارة.

 

المصدر: mayoclinic

 

 

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