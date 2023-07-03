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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

3 أطعمة تناولها في الفطار لخفض ضغط الدم| موجودة في البيت

ضغط الدم
ضغط الدم

يمكن أن تساعد إضافات الإفطار الشائعة في خفض مستويات ضغط الدم ، مما يقلل من خطر التعرض لمضاعفات صحية خطيرة، يعتقد أن واحدًا من كل ثلاثة بالغين في المملكة المتحدة يعاني من ارتفاع ضغط الدم ، على الرغم من أن الكثير من الأشخاص لن يكونوا على علم بذلك.

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تعني هذه الحالة أن القلب يعمل بجهد أكبر مما ينبغي من أجل ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، يضع هذا ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والأعضاء ، مما قد يؤدي بمرور الوقت إلى حالات طبية طارئة خطيرة.


في الواقع ، يعد ارتفاع ضغط الدم أكبر عامل خطر للإصابة بالسكتات الدماغية ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى النوبات القلبية والفشل الكلوي وحتى الخرف الوعائي، لذلك فإن الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي أمر حيوي.


النظام الغذائي هو المحرك الرئيسي لمستويات ضغط الدم لديك، على وجه التحديد من المعروف أن الملح هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، وذلك لأن الصوديوم يجعل الجسم يحتفظ بالماء ، مما يضغط على جدران الأوعية الدموية.


إلى جانب تقليل تناول الملح ، هناك طريقة أخرى للمساعدة في تقليل تأثير الصوديوم على الجسم، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم إلى خفض ضغط الدم حيث يعمل المعدن على إزالة الصوديوم.


كما أنه يساعد على استرخاء جدران الأوعية الدموية ، مما يسمح بتدفق الدم، توضح جمعية القلب الأمريكية: "الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مهمة في إدارة ارتفاع ضغط الدم ، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم ، لأن البوتاسيوم يقلل من آثار الصوديوم.


“كلما زاد البوتاسيوم الذي تتناوله ، زاد فقدان الصوديوم عن طريق البول، يساعد البوتاسيوم أيضًا في تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية ، مما يساعد على خفض ضغط الدم بشكل أكبر”.


هناك ثلاثة أطعمة ومشروبات يتم تناولها بشكل شائع في وجبة الإفطار مع مستويات عالية من البوتاسيوم ، للمساعدة في خفض مستويات ضغط الدم لديك أول شيء في الصباح.


هؤلاء هم:
افوكادو
زبادي سادة
عصير البرتقال.
-افوكادو
وفقًا لعيادة كليفلاند ، تحتوي نصف حبة أفوكادو على حوالي 364 ملليجرام (مجم) من البوتاسيوم، "كما لو كنت بحاجة إلى سبب آخر للوصول إلى جواكامولي ، فإن نصف كوب من الأفوكادو الكريمي يحتوي على حوالي 364 ملجم من البوتاسيوم" ، كما جاء في التقرير.


"من سلطة الفاكهة إلى توست الأفوكادو ، وعشاء السمك الفاخر إلى وعاء معكرونة الطماطم ، هناك العديد من الطرق الرائعة للحصول على البوتاسيوم.


-زبادي سادة
يوضح Healthline أن تناول الزبادي العادي له العديد من الفوائد الصحية، تقول: "الزبادي مصدر كبير للكالسيوم والريبوفلافين والبوتاسيوم، “كوب واحد (245 جرام) من هذا العلاج الكريمي يوفر لك 380 مجم من البوتاسيوم”.


-عصير البرتقال
وفقًا لـ Medical News Today ، يمكن أن يحتوي كوب من عصير البرتقال الطازج على ما يصل إلى 496 مجم من البوتاسيوم، ويضيف مركز علوم عصير الفاكهة: "إن كوبًا صغيرًا (150 مل) من عصير البرتقال بنسبة 100 بالمائة يوفر حوالي 7.5 بالمائة من احتياجات البوتاسيوم اليومية.


"نظرًا لأن العلاقة بين البوتاسيوم وضغط الدم راسخة ، فمن المنطقي أن الأطعمة التي تعد مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم ، مثل عصير البرتقال بنسبة 100 في المائة ، قد تكون مفيدة لصحة القلب."
المصدر: express
 

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