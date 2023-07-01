خبير مناعة يكشف نصائح للحفاظ على سلامة البنكرياس| تفاصيل

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بالرغم من أهمية البنكرياس وارتباطه بأمراض عدة مثل عسر الهضم والسكرى والسرطان، لا يعرف الكثيرون كيفية الحفاظ عليه.



أضاف مجدي بدران في تصريحات لـ صدى البلد، أن البنكرياس يلعب دورًا كبيرًا في عملية الهضم، حيث يقع البنكرياس خلف المعدة مباشرة، وهو بحجم اليد، إذا لم ينتج البنكرياس ما يكفي من الإنزيمات الهاضمة فإن الجهاز الهضمي لن يمتص العناصر الغذائية مما يؤدي إلى نقص فى المغذيات وقلة المناعة وفقدان الوزن والإسهال المزمن.



تشمل الإنزيمات الهاضمة التى يفرزها البنكرياس التربسين والكيموتريبسين لهضم البروتينات ، والأميليز لتكسير الكربوهيدرات، والليبيز لتفكيك الدهون إلى أحماض دهنية.



هرمون الأنسولين

هناك نسيج غدد صماء فى البنكرياس يفرز هرمون الأنسولين في مجرى الدم، تفرز خلايا بيتا البنكرياس الأنسولين عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، يقوم الأنسولين بنقل الجلوكوز من الدم إلى العضلات والأنسجة الأخرى لاستخدامه كطاقة، يساعد هرمون الأنسولين أيضًا الكبد على امتصاص الجلوكوز وتخزينه كجليكوجين في حالة احتياج الجسم للطاقة أثناء الإجهاد أو ممارسة الرياضة.

هرمون الجلوكاجون

عندما ينخفض سكر الدم ، تفرز خلايا ألفا الموجودة فى البنكرياس هرمون الجلوكاجون.

يؤدي الجلوكاجون إلى تحلل الجليكوجين إلى جلوكوز في الكبد، ثم يدخل الجلوكوز إلى مجرى الدم ، ويعيد مستويات السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي.

قصور إفرازات البنكرياس

يسبب قصور البنكرياس الإفرازي مشاكل في هضم الطعام، قد يكون قصور البنكرياس الإفرازي بدون أعراض في البداية ، ولكن عندما يبدأ تلف البنكرياس في تقليل القدرة على امتصاص الدهون ، قد تحدث أعراض مثل آلام البطن أو الرقة أو الإسهال أو الغازات أو الشعور بالامتلاء.

أيضًا نقص الوزن ومشاكل أخرى ، مثل آلام العظام نتيجة نقص فيتامين د ، نزيف نتيجة نقص فيتامين ك لعدم امتصاص ما يكفي منه.

نصائح لسلامة البنكرياس:

١-تتبع التاريخ الطبي للعائلة يفيد في معرفة الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمشكلات البنكرياس.

٢-مضغ الطعام ببطء جيداً لتقليل العبء على البنكرياس وتمكينه من إنتاج إنزيمات كافية.

٣-اتباع نظام غذائي متوازن يحافظ على صحة البنكرياس، الحد من الأطعمة الغنية بالسكر، عدم تناول أكثر من عشرين جرامًا من الدهون يوميًا، تناول ست وجبات صغيرة.

٤-تناول مكملات غذائية تحتوي على فيتامينات مثل

فيتامين أ

فيتامين د

فيتامين ك

فيتامين هـ

لتعويض نقص الفيتامينات التى لم يتم امتصاصها من النظام الغذائي.

٥-تجنب تناول وجبات في وقت متأخر من الليل، تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يستهلك قدرة البنكرياس على إنتاج الإنزيمات بما يكفى، وهذا بدوره يؤدي إلى عسر الهضم و زيادة الوزن.

٦-تناول المزيد من الخضروات الصليبية مثل القرنبيط والبروكلي والملفوف والفجل والجرجير يفيد البنكرياس.

٧-تناول الثوم بانتظام يفيد البنكرياس.

٨- الفواكه مثل التفاح والعنب الأحمر مثالية لصحة البنكرياس، يساعد الريسفيراترول الموجود في هذه الفاكهة على مكافحة الالتهاب في البنكرياس.

٩- الموز مفيد للبنكرياس بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

١٠-تجنب الأطعمة السريعة الغربية النمط ، تناول الوجبات السريعة يدفع البنكرياس لإنتاج المزيد من إنزيمات الجهاز الهضمي، مع مرور الوقت ،تقل القدرة على توفير ما يكفى من هذه الإنزيمات .

١١-شرب الماء بوفرة، والحد من شرب الشاي والقهوة ، يمكن أن يسبب الكافيين الحموضة والالتهابات في البنكرياس.

البدائل هى شاي الأعشاب والمشروبات الخالية من الكافيين لتحسين صحة البنكرياس.

١٢-تجنب التدخين والخمور، البالغون الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس بمقدار مرة ونصف عن غير المدخنين.

الخمور

الكحول يتسبب في زيادة لزوجة إفرازات البنكرياس ، وترسبها فى شكل حصوات فى قنوات البنكرياس تسبب انسدادها ،مما يتسبب في حدوث التهاب وتليف تدريجي فى أنسجة البنكرياس.

يتسبب استهلاك الكحول المزمن في ٢٥% من حالات التهاب البنكرياس الحاد في جميع أنحاء العالم، وهو ثاني أكثر أسباب الإصابة بالتهاب البنكرياس شيوعًا بعد حصوات المرارة.

المدخنون الشرهون الذين يشربون الكحول أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد بأربع مرات .

استهلاك الكحول المزمن هو السبب الوحيد الأكثر شيوعًا لالتهاب البنكرياس المزمن ، مما يؤدي إلى زيادة خطر إصابة الفرد بسرطان البنكرياس .

١٣-الصيام المتقطع، لمدة يوم أو يومين أسبوعياً. الصيام يمنح البنكرياس وقتًا للتعافي والعمل مرة أخرى لإنتاج الأنسولين والإنزيمات.

١٤-النوم ٨ ساعات يومياً يُمكِّن البنكرياس من تجديد الإنزيمات.

١٥-ممارسة الرياضة بانتظام، التمارين الرياضية المعتدلة تساعد على تحسين الدورة الدموية. مثل جميع الأعضاء الأخرى ، البنكرياس يحتاج إلى إمدادات الدم بانتظام. الرياضة مهمة أيضًا لصحة القلب والوزن المثالى وضغط الدم والكوليسترول.