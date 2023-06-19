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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

موجود في البيت| مشروب رخيص يخفض الكوليسترول ويحمي من أمراض القلب

الكوليسترول
الكوليسترول

يمكن أن يقلل شاي البابونج الذي يخفض نسبة الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب ، وفقًا للخبراء، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم لمرض القلب والذي يعتبر قاتلًا رئيسيًا، بعد تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول ، يعد النظام الغذائي الصحي هو الطريقة الأكثر فاعلية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

 

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ولكن ليس فقط ما تأكله ، ولكن أيضًا ما تشربه ، وفقًا للكيميائي وباحث الشاي ، الدكتور تيم بوند ، من اللجنة الاستشارية للشاي، قد يؤدي شرب شاي البابونج يوميًا إلى انخفاض مستويات المادة الشمعية ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.


يرجع السبب في أن البابونج يقدم فوائد صحية للقلب إلى محتواه من مضادات الأكسدة.
قال الدكتور بوند: "إن مشروب البابونج العشبي يحتوي بكثرة على الفلافون ، وهو نوع من مضادات الأكسدة الفلافونويدية.


"تقلل الفلافونات من تخليق الكوليسترول وتزيد من نشاط مستقبلات البروتين الدهني منخفض الكثافة على الخلايا مما يعني إزالة الكوليسترول الضار من الدم".


لا تأخذ كلام الخبير فقط ، حيث وجد بحث نُشر في Journal of Endocrinological Investigation أن شاي البابونج يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة بحوالي 18٪.
بالنظر إلى 64 شخصًا ، طلب فريق البحث من المشاركين الاستمتاع إما بثلاثة أكواب من شاي الأعشاب أو الماء الساخن يوميًا.


وأظهرت النتائج أن شاي البابونج كان قادرًا على خفض الكوليسترول "الضار" والكوليسترول الكلي وكذلك الدهون الثلاثية ، وهي نوع آخر من الدهون السيئة في الدم.
بسبب هذه القدرات ، يمكن أن يقلل شاي الأعشاب أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.


قال الدكتور بوند: "لأن مشروب البابونج بالأعشاب تخفض الكوليسترول ، وخاصة الكوليسترول" الضار "والدهون الثلاثية دون تغيير كوليسترول HDL (" الجيد ") ، فإن هذا الشاي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.


"وجدت هذه الدراسة نفسها أيضًا انخفاضات في مستويات الأنسولين وعلامات ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم ، والتي يمكن أن تسهم أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب".


إذا لم تكن من محبي البابونج ، أضاف الخبير أن الشاي الأسود يمكن أيضًا أن يكون مناسبًا للوظيفة ويفيد صحة القلب والأوعية الدموية بسبب محتواه من الفلافونويد.
المصدر: express

الكوليسترول امراض القلب مرض القلب مستويات الكوليسترول البابونج

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