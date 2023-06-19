الصداع وضعف البصر.. أعراض مرض خطير| خلي بالك

الدماغ البشري هو عضو معقد وضروري ينظم وظائفنا العقلية والجسدية، لذلك فإن أي تشوهات داخل هذا النظام المعقد يمكن أن تكون مقلقة، إحدى الحالات التي تثير الخوف في كثير من الأحيان هي ورم في المخ، على الرغم من أن أورام المخ ليست شائعة ، إلا أنه من الضروري التعرف على العلامات التحذيرية المحتملة ، حتى التي تبدو بسيطة، يلعب الاكتشاف المبكر دورًا مهمًا في العلاج الفعال ، مما يجعل من الضروري إدراك هذه الأعراض وأهميتها.



فيما يلي بعض الأعراض البسيطة التي قد تشير إلى ورم في المخ.



-صداع متكرر

يقول الدكتور أشيش باجاج ، استشاري ، Microbiology Oncquest Laboratories Ltd ، "في حين أن الصداع مرض شائع ، فإن الصداع المستمر والشديد يمكن أن يكون علامة حمراء، عادة ما تكون الصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر والصداع العنقودي حميدة ، ولكن إذا لاحظت تغيرًا في تواترها أو شدتها أو نمطها ، فإن الأمر يستحق استشارة أخصائي رعاية صحية، يمكن أن تمارس الأورام ضغطًا على الدماغ ، مما يؤدي إلى الصداع الذي يزداد سوءًا بمرور الوقت ، خاصة في الصباح أو عند الاستيقاظ ".



-تغييرات الرؤية

تعد الاضطرابات البصرية من الأعراض الدقيقة الأخرى التي قد تشير إلى وجود ورم في المخ، إذا لاحظت عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية المحيطية ، فمن المهم عدم تجاهل هذه التغييرات باعتبارها مجرد تأثير للتعب أو الشيخوخة، يمكن أن تتأثر الأعصاب البصرية بالورم ، مما يتسبب في ضعف البصر، يمكن أن يساعد فحص العين الشامل في تحديد أي مشاكل أساسية.



-النوبات

يقول الدكتور باجاج ، "النوبات هي اضطرابات كهربائية غير متوقعة ولا يمكن السيطرة عليها داخل الدماغ، في حين أنها يمكن أن تنتج عن أسباب مختلفة ، مثل الصرع ، فإنها يمكن أن تكون أيضًا بمثابة مؤشر محتمل لورم في المخ، من الأهمية بمكان التماس العناية الطبية على الفور إذا تعرضت لنوبة للمرة الأولى، يمكن أن تظهر النوبات بأشكال متنوعة ، تتراوح من الأحاسيس الخفيفة إلى التشنجات ، ومن الضروري عدم تجاهلها أبدًا ".



-التغيرات المعرفية والشخصية

يمكن أن تؤثر أورام الدماغ على القدرات المعرفية للشخص وسلوكه، إذا لاحظت أنت أو أحد أفراد أسرتك تغيرات غير مبررة في الذاكرة أو التركيز أو مهارات التفكير ، فمن الضروري النظر في إمكانية وجود حالة عصبية أساسية، يمكن أن تشير التقلبات المزاجية والتهيج والسلوكيات غير المعتادة إلى وجود ورم في المخ، يمكن أن يساعد طلب المشورة الطبية في تحديد السبب وتقديم العلاج المناسب.



-الغثيان والقيء

وفقًا للدكتور باجاج ، "الغثيان والقيء المستمر وغير المبرر ، خاصة في حالة عدم وجود مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي ، يمكن أن يكون مؤشرا على زيادة الضغط داخل الجمجمة بسبب ورم في المخ، إذا واجهت هذه الأعراض ، خاصةً مع علامات التحذير الأخرى ، فمن المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية على الفور ".



-التغييرات الحسية

أورام الدماغ لديها القدرة على التأثير على الوظائف الحسية للجسم ، مما يؤدي إلى فقدان مفاجئ للإحساس أو وخز أو تنميل في أجزاء مختلفة من الجسم، يصبح البحث عن تقييم طبي فوري أمرًا بالغ الأهمية عندما يعاني الأفراد من هذه التغييرات ، والتي يمكن أن تكون موضعية أو تؤثر على مناطق أكبر ، اعتمادًا على الموقع المحدد للورم داخل الدماغ.

علاوة على ذلك ، من الضروري ملاحظة أن هذه الأعراض البسيطة ليست دليلاً قاطعًا على وجود ورم في المخ، ومع ذلك يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات قيمة لمزيد من التحقيق، يلعب الاكتشاف المبكر دورًا رئيسيًا في العلاج الناجح لأورام المخ ، مما يبرز أهمية التقييم والتشخيص في الوقت المناسب، يجب على الأفراد الذين يعانون من أي من هذه الأعراض إعطاء الأولوية لاستشارة أخصائي رعاية صحية لإجراء تقييم مناسب.

المصدر: timesofindia

