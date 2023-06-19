عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير أدوية.. طرق طبيعية تعالج مرض فقر الدم

.من غير أدوية| طرق
.من غير أدوية| طرق طبيعية تعالج مرض فقر الدم

هل تعاني أحيانًا من الإرهاق والضعف وسوء الحالة الصحية ، ولكنك تميل إلى تجاهل ذلك باعتباره تأثيرًا روتينيًا أو موسميًا على جهاز المناعة لديك؟ ومع ذلك ، فإن الشعور المستمر بالخمول يمكن أن يكون مؤشرًا على حالة صحية أساسية ، مثل فقر الدم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يوجد في الهند أحد أعلى معدلات فقر الدم على مستوى العالم ، وخاصة بين النساء.

 

txt

التزم بها فورا | 4 أشياء تمنع تضخم غدة البروستاتا

txt

تؤدي للوفاة| 12 عادة غير صحية تزيد من خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة


تقول الدكتورة بابينا نانداكومار ، كبير المسؤولين الطبيين في معهد Jindal NatureCure ، "هناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من احتمالية إصابتك بفقر الدم، إذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك والنحاس ، فأنت أكثرعرضة للإصابة بفقر الدم، الاضطرابات المعوية ، مثل مرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية ، والتي يمكن أن تؤثر على امتصاص المغذيات في الأمعاء الدقيقة ، تزيد أيضًا من خطر الإصابة بفقر الدم ".
"النساء اللواتي لم يعانين من انقطاع الطمث أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد من الرجال والنساء بعد سن اليأس بسبب فقدان خلايا الدم الحمراء أثناء الحيض، وتضيف أن النساء الحوامل اللواتي لا يتناولن فيتامينات متعددة مع حمض الفوليك والحديد معرضات أيضًا لخطر الإصابة بفقر الدم.


يمكن أن تؤدي الحالات المزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي والأمراض طويلة الأمد الأخرى إلى فقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة عن طريق التسبب في نقص خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي فقدان الدم البطيء والمستمر من القرحة أو أي مصدر داخلي آخر إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.


إذا كان هناك تاريخ من الإصابة بفقر الدم الوراثي في عائلتك ، مثل فقر الدم المنجلي ، فقد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم.


طرق العلاج الطبيعي للوقاية من فقر الدم أو إدارته:


يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالحديد وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك والنحاس في معالجة فقر الدم عن طريق تجديد مخازن الجسم من خلايا الدم الحمراء ودعم إنتاج خلايا الدم الصحية. فيما يلي بعض النصائح الغذائية:
-أوراق خضراء
تعتبر الخضروات الورقية مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن الأساسية التي يمكن أن تساعد في معالجة فقر الدم ، بما في ذلك حمض الفوليك والحديد، الأطعمة مثل الكرنب والسبانخ والكرنب غنية بشكل طبيعي بهذه العناصر الغذائية ويمكن أن تكون عنصرًا مهمًا في نظام غذائي متوازن لعلاج فقر الدم ونقص الحديد.
-الخضروات الجذرية
ووفقًا للدكتور نانداكومار ، فإن "الخضروات الجذرية هي إضافة قيمة للنظام الغذائي الذي يهدف إلى زيادة تعداد الدم وعلاج فقر الدم بسبب محتواها العالي من المعادن، يمكن أن يكون الاستهلاك المنتظم للخضروات الجذرية مثل الجزر والبطاطا الحلوة مفيدًا للأفراد الذين يسعون إلى زيادة مدخولهم من العناصر الغذائية وتحسين إنتاج خلايا الدم ".
-بذور و مكسرات
البذور والمكسرات هي مجموعة غذائية غنية بالعناصر الغذائية يمكن أن تساعد في علاج فقر الدم بسبب محتواها العالي من المعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى توفير التغذية الكافية ، يمكن أن يكون الاستهلاك المنتظم للمكسرات والبذور أيضًا مصدرًا غنيًا للألياف الغذائية ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين إنتاج خلايا الدم وزيادة تعداد الدم. لذلك ، فإن تضمين المكسرات والبذور في نظام غذائي متوازن يمكن أن يوفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية وقد يكون مفيدًا في معالجة فقر الدم.
-فيتامين سي
"زيادة تناول فيتامين ج يمكن أن يكون مفيدًا في معالجة فقر الدم لأنه يعزز امتصاص الحديد في الجسم، يحدث امتصاص الحديد بشكل أساسي في الاثني عشر ويساعد فيتامين ج على التقاط الحديد غير الهيم وتسهيل امتصاصه، عن طريق غلق الحديد في مناطق معينة من الجسم ، يمكن لفيتامين ج أن يساعد الجسم على امتصاصه بشكل فعال، يقول الدكتور نانداكومار إن تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الحمضيات والفراولة والفلفل الحلو في نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون طريقة بسيطة لزيادة تناول فيتامين سي وتحسين امتصاص الحديد ، مما قد يساعد في علاج فقر الدم.
المصدر: timesofindia
 

فقر الدم معدلات فقر الدم الفيتامينات الفوليك فيتامين ب 12 الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة سؤال تلت التسعة كام بامتحان عربي الثانوية العامة |معلم يحسم الجدل

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

أخبار الفن: حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ووفاة محمد السلاموني

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

ميدو يعلق على رفض كولر عودة نجم الأهلي من فيوتشر

السعودية.. إعلان عاجل من المحكمة العليا بشأن رؤية هلال ذي الحجة

نجم الأهلي يعود بقرار من الخطيب

موضوعات متعلقة

طريقة عمل جلاش يوناني| بمذاق لا يقاوم

التزم بها فورا | 4 أشياء تمنع تضخم غدة البروستاتا

أرخص و أحلى...طريقة عمل توست في البيت

مش موجودة بالسوق| أضرار كارثية للإفراط في تناول المانجو

نشرة المرأة والصحة|سعر ساعة محمد صلاح في حفل عيد ميلاده يثير ضجة.. و9 علامات خطيرة لانتشار ورم سرطان الأمعاء

10 أمراض قلبية نادرة ربما لم تسمع بها من قبل| تفاصيل

بملابس ملفتة| شاهد زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

تؤدي للوفاة| 12 عادة غير صحية تزيد من خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

ترشيحاتنا

أكثر السيارات الكورية والأمريكية مبيعاً في مصر

اعترافات سيدتين بسرقة متعلقات المواطنين في الجمالية والنيابة تقرر حبسهما

من غير أدوية.. طرق طبيعية تعالج مرض فقر الدم

أعمال ذي الحجة.. 6 أمور أوصى بها النبي في العشر الأول

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان

وظائف خالية بالمحافظات.. الحق قدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص من المحلات.. طريقة عمل التشوروز في البيت

فستان بليسيه .. ياسمين الخطيب تثير الجدل بأنوثتها

بملابس الجيم.. سارة سلامة تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

فيديو

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

رسميا مصر تعلن موعد عيد الأضحى 2023 و11 دولة تخالف يوم عرفة

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ