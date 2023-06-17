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مرأة

تؤدي للوفاة| 12 عادة غير صحية تزيد من خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

12 عادة غير صحية
12 عادة غير صحية تزيد من خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

هناك العديد من العوامل التي تحدد صحتنا وأحد هذه العوامل هو عادات الأكل الجيدة،  نحن حريصون للغاية على النظام الغذائي ولكن للأسف ، من ناحية أخرى، لا نهتم بعاداتنا الغذائية،  تزيد هذه العادات من خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة بوتيرة أبطأ، سواء كان ذلك في المنزل أو في مكان العمل.

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 إليك بعض عادات الأكل التي يجب عليك تصحيحها على الفور.

-فيما يلي بعض عادات الغداء التي يجب تجنبها

تخطي وجبة الإفطار وتناول وجبة غداء ثقيلة
العودة إلى المكتب مباشرة بعد الغداء
التقليل من تناول الماء
تخطي الوجبات الخفيفة في منتصف الغداء
الانغماس في الأكل الطائش
عدم وجود وقت غداء منتظم
تناول الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة بانتظام لتناول طعام الغداء
تناول الشاي والقهوة خلال وقت الغداء
الأكل بسرعة كبيرة
لا تركز على المغذيات
عدم وجود خطة لتناول طعام الغداء
عدم وجود نظام غذائي متوازن


 كيف يؤثر ذلك عليك؟
لا يؤثر على الفور ؛ تكون الآثار الضارة صغيرة جدًا ودقيقة لدرجة أنها لا تظهر حتى يصبح الضرر غير قابل للإصلاح تقريبًا أو يصعب عكسه إلى الحالة الطبيعية،  تقلل عادات الغداء السيئة من تناولك الغذائي، لا يحصل الجسم على الفيتامينات والمعادن الأساسية لتعمل بشكل صحيح، تؤثر عادات الأكل غير المنتظمة على الجهاز الهضمي، يخل بتوازن حموضة المعدة هذه الأعراض ، التي تبدو بسيطة وشائعة ، تؤدي إلى مضاعفات كبيرة.
يجب أن تؤخذ السمنة دائمًا على محمل الجد، حتى الزيادة الطفيفة في الوزن يجب التعامل معها بجدية وبذل الجهود لتقليلها، يساهم النظام الغذائي غير الصحي في زيادة الوزن بشكل أكبر، يعتبر مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد عن 25 من زيادة الوزن وعندما يزيد عن 30 يعتبر بديناً، تقول منظمة الصحة العالمية (WHO) في عام 2017 إن أكثر من 4 ملايين شخص ماتوا بسبب زيادة الوزن أو السمنة،  تضاعفت معدلات السمنة في جميع أنحاء العالم ثلاث مرات منذ عام 1975.

 

عادات الأكل غير المنتظمة هي المدخل لمرض السكري
يعد تخطي وجبة الإفطار أحد الأسباب الرئيسية لتقلب نسبة السكر في الدم في الجسم، الجوع حتى الغداء يزعج مستويات الأنسولين ويخلق عاصفة لظهور مرض السكري من النوع 2، عندما تتضور جوعًا حتى الغداء ، فإنك تميل إلى تناول المزيد في الغداء مما يؤدي إلى اختلال التوازن في تناول الطعام، يُنصح بتناول وجبة فطور جيدة في الصباح.

الأطعمة غير الصحية تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان
يزيد استهلاك الأطعمة غير الصحية مثل المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة من خطر الإصابة بأمراض السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم،  يتسبب الطعام غير الصحي في السمنة التي تشكل عامل خطر لـ 13 نوعًا من السرطان مثل الورم السحائي والغدة الدرقية والسرطان الغدي للمريء والورم النخاعي المتعدد والكلى والرحم والمبيض والكبد والمرارة وأعلى المعدة والبنكرياس وسرطان الثدي.

النظام الغذائي السيئ يضعف القلب

النظام الغذائي الغني بالملح يضر بصحة القلب عن طريق زيادة ضغط الدم، من الناحية المثالية ، يجب أن يستهلك الشخص البالغ أقل من 2300 مجم من الملح يوميًا، يستهلك الأشخاص هذه الأيام الكثير من الملح دون أن يدركوا ذلك، يأتي معظم الملح من الأطعمة المعلبة التي تستخدم الكثير من الصوديوم لزيادة مدة صلاحيتها.

المصدر: timesofindia.

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