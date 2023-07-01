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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إياك تتجهلها| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ السرطان

السرطان
السرطان

السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، في عام 2020 ، لقي ما يقرب من 10 ملايين شخص مصرعهم بسبب السرطان، أكثر أنواع السرطانات شيوعًا هي سرطانات الثدي والرئة والقولون والمستقيم والبروستاتا، أحد العوائق الرئيسية لعلاج السرطان هو تأخير التشخيص الذي يحدث بسبب التأخر في تحديد نمو الورم. 

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 أعراض السرطان الأكثر شيوعًا وغالبًا ما يتم تجاهلها عند الرجال والنساء:

-التعب
التعب هو علامة كلاسيكية على الإصابة بالسرطان تظهر في كثير من الأشخاص، أثناء السرطان ، يشعر المرء بالضعف الشديد والفتور واستنزاف الطاقة، يزداد هذا التعب تدريجيًا وفي مرحلة ما يجد الفرد صعوبة في الاستيقاظ من السرير، "قد يصفه الأشخاص المصابون بالسرطان بالشعور بالضعف الشديد ، أو الخمول ، أو الإرهاق ، أو" الغسل "الذي قد ينخفض ​​لفترة من الوقت ولكن بعد ذلك يعود، وقد يشعر البعض بالتعب الشديد عند تناول الطعام ، أو المشي إلى الحمام ، أو حتى استخدام التلفزيون بعيدًا، قد يكون من الصعب التفكير أو الحركة، قد تساعد الراحة لفترة قصيرة ولكنها لا تجعلها تختفي ، وقد يكون القليل من النشاط مرهقًا، بالنسبة لبعض الأشخاص المصابين بالسرطان ، فإن هذا النوع من التعب يسبب ضائقة أكثر من الألم أو الغثيان أو القيء أو الاكتئاب "، كما تشرح جمعية السرطان الأمريكية التعب المرتبط بالسرطان.


-فقدان الوزن

يعتبر فقدان الوزن من أولى علامات الإصابة بالسرطان ولسوء الحظ لا يستطيع الكثير من الأشخاص تحديد ارتباطه بالسرطان، إذا كنت تعاني من فقدان الوزن بشكل مفاجئ دون أي تفسير آخر ، فمن المستحسن إجراء اختبار طبي.


-طفح جلدي

تُلاحظ المشكلات المتعلقة بالجلد بشكل شائع لدى المصابين بسرطان الدم، يحدث هذا الطفح الجلدي بسبب كسر في الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد، بسبب عدم التوازن في تكوين خلايا الدم ، يلاحظ المرء عدة تغييرات في الجلد.

-ألم في العين

يعتبر ألم الطعن في العين من العلامات الأولية للنمو السرطاني في العين، غالبًا ما يتم تجاهل هذا الألم واعتباره شيئًا أقل خطورة.


-صداع متكرر

يظهر الصداع الذي يتكرر ويتزايد تدريجياً في المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان، يجب مراقبة أي نمط غير عادي للصداع بعناية، إنها علامة مبكرة على ورم في المخ.


-فترات مؤلمة

الدورات الشهرية مؤلمة بلا شك، ولكن إذا كنت تعاني من فترات غزيرة وعانيت من ألم لا يطاق خلال تلك الفترة ، فمن المستحسن إجراء اختبار طبي لها، يظهر هذا بشكل شائع لدى المصابات بسرطان بطانة الرحم.

 

-التغييرات في الثدي

النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، لتجنب تقدم سرطان الثدي ، فإن الفحص الذاتي ضروري، أحد التغييرات الرئيسية التي تظهر عند النساء المصابات بسرطان الثدي هو حدوث تغيير في الحلمة أو الثدي، يتغير شكل الحلمتين أو تنقلبان أو تنقلبان إلى الجانبين.

-علامات أخرى يجب معرفتها

بصرف النظر عن العلامات المذكورة أعلاه ، يجب أيضًا توخي الحذر بشأن علامات السرطان التالية: تورم الخصية ، وصعوبة تناول الطعام وابتلاعه ، وصحة الأمعاء المضطربة ، والصفير ، والانتفاخ المزمن ، والتغيرات في حركة الأمعاء ، ومشاكل الانتصاب ، وصعوبة التبول ، والحمى ، والتغيرات في الظفر.

المصدر: timesofindia.

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