فساتين أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني |شاهد

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وتعتبر من المشاهير اللاتي تثير الجدل في الكثير من الأحيان بسبب تصريحاتها ضد الرجال.

ولم تكن تصريحات رضوى الشربيني فقط هي التي تثير الجدل ولكن الإطلالات وفساتين التي تظهر بها في المناسبات و جلسات التصوير التي تخضع لها تكون مثيرة للجدل في بعض الأحيان.

تتميز رضوى الشربيني باختيار فساتين السهرة المتناسقة مع قوامها و التي تبرز رشاقتها، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.

تحرص رضوى الشربيني على تنسيق قطع المجوهرات و الحقائب الأنيقة التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة أيضا وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير.

اما من الناحية الجمالية، تعتمد رضوى الشربيني على تسريحات الشعر وصيحات المكياج المتناسقة مع وجهها و التي تبرز جمال ملامحها.

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني