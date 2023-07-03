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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بجمبسوت لافت.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

زوجة الحضري
زوجة الحضري

حرصت صابرين زوجة عصام الحضري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت زوجة الحضري في الصور بإطلالة عصرية على الموضة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأزرق واتسم التصميم بحزام فضي حول الخصر.


انتعلت زوجة الحضري حذاء أنيقا ذا كعب عالي، وتزينت بمجموعة الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها.


أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة الحضري على خصلات شعرها الأحمر المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الغير مبالغ فيها.
 

زوجة الحضري
زوجة الحضري
زوجة الحضري
زوجة الحضري
زوجة الحضري
زوجة الحضري
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