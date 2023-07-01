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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تتحرك بصعوبة.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم| شاهد

نجوى كرم
نجوى كرم

حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها.

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ظهرت نجوى كرم في الصور بإطلالة غريبة و غير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش التل الذي جمع بين اللون البينك و الكحلي.

تزينت نجوى كرم ببعض الاكسسوارات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، وبدت بخصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

وعلق  إيلي، حنا ناقد الموضة اللبناني على إطلالة نجوى كرم في أحدث ظهور لها قائلا: "الفستان بالصور كتير حلو.. وبالفيديو تحسوه ضياع ب ضياع و كتير قماش و نجوى دائما ملبكة بالفساتين يلي عم تختارها و عم تمشي و تتحرك بصعوبة بس التغيير بستايل نجوى نقطة ايجابية تحسب لها.. الشعر و المكياج حلوين و نجوى عم تصغر يوم عن يوم.. و بعطي الاطلالة 6/10."

 

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