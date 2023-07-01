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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي

حرصت زينب، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت ابنة هيفاء وهبي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الأبيض المزين بالطبعات ذات اللون الأسود.

وانتعلت ابنة هيفاء وهبي حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت ابنة هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها،ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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