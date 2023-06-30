سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة.. رقم خرافي

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت ياسمين صبري حذاء صيفي باللون الأصفر مع حقيبة صغيرة الحجم باللون البني، تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي زادت من جاذبيتها.

ولفتت ياسمين صبري الأنظار بساعة يد منPatek Philippe ‎، أتسم جسد الساعة بأنه مصنوع من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، مينا لون ابيض مع علامات الساعة من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، اطار مرصع بـ٤٨ قطعة ماس و اسوار من المطاط الأبيض.

وبلغ سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها السعر: ٧٣،٠٠٠ دولار أمريكي، ما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.