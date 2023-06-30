برشاقة لافتة.. آيتن عامر تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة آيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت آيتن عامر في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأسود المصنوع من القماش المطرز بالكامل مما كشف عن رشاقتها.

تزينت أيتن عامر بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من اناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة ، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت أيتن عامر على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.