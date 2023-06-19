بفستان مجسم.. هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون البيج الذي كشف عن قوامها المثالي ورشاقتها.

انتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيقا ذا كعب عالي مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.