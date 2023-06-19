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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان أسما شريف منير الجدل.. رقم صادم

أسما شريف منير
أسما شريف منير

حرصت أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها إحدى المناسبات.

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تألقت أسما شريف منير بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش اللامع بالكامل.

 

وحمل فستان أسما شريف منير توقيع perla، وبلغ سعر التصميم  26,500 جنيه مصري، مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

وانتعلت أسما شريف منير حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أسما شريف منير على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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