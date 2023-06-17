بملابس ملفتة| شاهد زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت زوجة ماجد المصري، في الصور بإطلالة أنيقة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الجينز.

وانتعلت زوجة ماجد المصري بوت طويل للغايى باللون النبيتي وذا كعب عالي، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.