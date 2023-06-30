بملابس لافتة | ياسمين عز تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون باللون الفوشيا.

تزينت ياسمين عز بمجموعة من المجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من جاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.