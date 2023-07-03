برشاقة لافتة.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها| شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة خلال تواجدها في دبي.



تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت توب ذا اكمام مكشوفة باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون مما كشف عن رشاقتها.



أنتعلت زوجة ماجد المصري حذاء مسطح باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة وأنيقة.



أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الأسود الأنسيابي، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

