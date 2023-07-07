بلوجر تثير ضجة على السوشيال ميديا بسبب كتب تباع في المكتبات| تفاصيل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل لإحدى البلوجر المعروفة على السوشيال ميديا، وهي تزعم بنتشار بعض الكتب التي تحتوي على قصص علاقات محرمة اجتماعيا خارجة عن اطار الدين والعرف.

قالت البلوجر في مقطع فيديو على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إن بعض الكتب الموجودة في المكتبات تتحدث عن تعليم علاقات محرمة اجتماعيا خارجة عن إطار الدين والعرف زعمت أنها تباع في إحدى المكتبات في مصر.

وقالت البلوجر الشهيرة في الفيديو : "أولادنا أمانة كبيرة ، وسوف نسأل عليهم وعلى تربيتهم، الكتب موجودة و تباع في إحدى المكتبات بالشيخ زايد، 6 إكتوبر والعامل بالمكتبة لا يعرف محتوي الكتب وكان ممتن للغاية عندما لفت انتباهه بمحتوى الكتب".



