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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحذير من تناول اللبن الرائب في الليل | سبب صادم

اللبن الرائب
اللبن الرائب

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول اللبن الرائب كل ليلة قبل النوم، وعلى الرغم من أن يأتي اللبن الرائب بالعديد من الفوائد الصحية إلا أن حذر الخبراء من تناول في الليل.

 

-عدم الراحة أو عسر الهضم
لا بأس من تناول اللبن الرائب في الليل. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من أي مشاكل في الجهاز الهضمي ، فإن تناول اللبن الرائب ليلاً قد يسبب عدم الراحة أو عسر الهضم، هذا لأنه منتج ألبان غني بالدهون والبروتينات ، والتي قد يصعب هضمها في هذا الوقت من اليوم عندما يكون التمثيل الغذائي لديك منخفضًا أيضًا.


-نمو المخاط الزائد
وفقًا للأيورفيدا ، يمكن أن تزيد اللبن الرائب من الكافا دوشا في الجسم. في الليل ، هناك غلبة طبيعية للكافا في الجسم، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة إفراز المخاط في الممرات الأنفية، ومع ذلك يمكن أن يختلف التأثير من شخص لآخر وقد لا يكون صحيحًا بالنسبة للجميع،  يجب على الأشخاص المعرضين للإصابة بالربو والسعال والبرد تجنب تناول اللبن الرائب على العشاء.
ما هو أفضل وقت لتناول اللبن الرائب؟
بدلاً من تناول اللبن الرائب على العشاء ، يكون أفضل وقت لتناوله في الصباح أو بعد الظهر مع الغداء، من الأسهل هضم اللبن الرائب في هذا الوقت من اليوم، يمكنك أيضًا تناوله كوجبة خفيفة في الصباح ، مغطاة بالفواكه مثل المانجو والموز.
-كيف تحصل على أقصى فائدة من اللبن الرائب؟
يمكن أن يساعد تناول اللبن الرائب في تحسين عملية الهضم وتعزيز المناعة وتعزيز صحة الأمعاء، يحتوي اللبن الرائب أيضًا على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين ، مما يعزز صحة العظام ونمو العضلات، كما أنه سيعزز صحة الجلد والشعر.


من الأفضل تناول اللبن الرائب الطازج في المنزل للاستفادة القصوى من هذا المصدر الغني بالبروبيوتيك، إذا لم تتمكن من ضبطه في المنزل ، فحاول الحصول عليه من متجر ألبان محلي موثوق به، قد يحتوي اللبن المنكه على سكر مضاف ونكهات صناعية.


-من يجب أن يتجنب اللبن الرائب
اللبن الرائب مفيد بشكل عام للجميع. ومع ذلك ، يجب تجنب الخثارة إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية تجاه منتجات الألبان، أولئك الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يجب أن يستهلكوا اللبن الرائب باعتدال، من الأفضل استشارة طبيبك أو أخصائي التغذية للتأكد من أنك لا تستهلكه أكثر من الكمية الموصى بها.
المصدر: timesofindia
 

الرائب اللبن الرائب عسر الهضم نكهات صناعية صحة العظام

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