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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. مي عمر تستعرض أناقتها على البحر

مي عمر
مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.

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لفتت مي عمر الأنظار في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت توب قصير كشف عن بطنها باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع تنورة قصيرة ونسقت معهما كارديجان طويل.

 

أنتعلت مي عمر حذاء صيفي مسطح باللون البرتقالي مع حقيبة يد متوسطة الحجم اتسمت بأنها مصنوعة من الخوص.


أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المنسدله، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.
 

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