بعد خضوع حورية فرغلي لها.. مضاعفات خطيرة لعملية استئصال الرحم

أجرت الفنانة حورية فرغلي خلال الساعات الماضيةعملية جراحية لاستئصال الرحم، وذلك بعد أن تم اكتشاف ورم خبيث به.

يعتبر استئصال الرحم هو الاستئصال الجراحي للرحم ، وعلى الأرجح عنق الرحم، اعتمادًا على سبب الجراحة ، قد يتضمن استئصال الرحم إزالة الأعضاء والأنسجة المحيطة ، مثل قناتي فالوب والمبيضين، الرحم هو المكان الذي ينمو فيه الجنين أثناء الحمل، وبطانة الدم هي الدم الذي تسفكه أثناء فترة الحيض، لن تتمكني من الحمل ولن تحصلي على دورتك الشهرية بعد استئصال الرحم.

مضاعفات عملية استئصال الرحم



يعتبر استئصال الرحم آمنًا بشكل عام ، ولكن مع أي عملية جراحية كبرى تأتي مخاطر حدوث مضاعفات.

تشمل مخاطر استئصال الرحم في البطن ما يلي:

عدوى.

نزيف شديد أثناء الجراحة.

تلف المسالك البولية أو المثانة أو المستقيم أو هياكل الحوض الأخرى أثناء الجراحة ، والتي قد تحتاج إلى مزيد من الجراحة لإصلاحها.

رد فعل سيئ للتخدير ، وهو الدواء المستخدم أثناء الجراحة لتخدير الألم.

جلطات الدم.

انقطاع الطمث الذي يبدأ في سن أصغر ، حتى لو لم يتم استئصال المبايض.

نادرا الموت.



المصدر: mayoclinic.

