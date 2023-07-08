تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت يسرا في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت بدلة رسمية باللون الموف الغامق ونسقت معها بلوزة باللون الأزرق وهو ما أثار الجدل.

انتعلت يسرا حذاء باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الموف، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات و الاكسسوارات و نظارة شمس مما منحها إطلالة غريبة.

من الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا على خصلات شعرها القصير الأشقر، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي.

وعلق إيلي حنا ناقد الموضة اللبناني على إطلالة يسرا في باريس قائلا: "الصور مش من عام ١٩٩٥... الصور من عرض ازياء ايلي صعب أول أمس بباريس.. مش رح قول "يسرا لازمها ستايلست"، لانه مع الاسف والمصيبة الكبيرة ان يسرا عندها ستايلست."

تابع:"البدلة ال fit تبعها سيء للغاية، و اختيار القميص مش موفق لا موديل ولا لون، والمكياج و الشعر والنظارة غير موفقة.. اطلالة بتستاهل 0/10 (مع محبتي و تقديري ل يسرا و لفنها و تاريخها... بس هيدا شي و اللبس شي ثاني)."

