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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

أصالة
أصالة

شاركت الفنانة أصالة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا بدولة المغرب.

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وارتدت أصالة في حفلها بالمغرب إطلالة غير تقليدية، مرتدية فستان يشبه القفطان باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات  واتسم التصميم بحزام حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.

وعلق  ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على فستان أصالة في المغرب قائلا: " أصالة طالعة قمر والمكياج ولا غلطة بس الفستان لااا.. أصالة petite و قصيرة... و هيك فستان فيه كتير volume ما بيناسبها بتضيع فيه بيقصرها و بياكل منها و من طولها."

وكتب ناقد الموضة: "بس الفستان بحد ذاته مش سيء (مع انه كتير فوتوشوب للخصر واضح)، بس الفستان فيه مشكلة بال proportions... يعني يا يكونوا الاكمام فيهم volume و من تحت يكون مش واسع... او العكس...بس فوليوم فوق و تحت؟ لا! مش زابط...و طبعا هون بييجي دور الستايلست الشاطر يلي لازم يختارلها شي يناسبها...ف بعطي الاطلالة 3.5/10."

أصالة
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