بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بالنقوشات التي جمعت بين اللون البيج و الأزرق.

وانتعلت نيرمين الفقي حذاء صيفي مسطح باللون البيج، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.