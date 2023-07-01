عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

txt

بملابس لافتة | ياسمين عز تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

وتألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بالنقوشات التي جمعت بين اللون البيج و الأزرق.

وانتعلت نيرمين الفقي حذاء صيفي مسطح باللون البيج، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

نيرمين الفقي إطلالات نيرمين الفقي إطلالة نيرمين الفقي اعمال نيرمين الفقي صور نيرمين الفقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ضرب تل أبيب بـ5000 صاروخ.. جنرال إسرائيلي يحذر بلاده من حزب الله

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من ميتيلاند الدنماركي تجاه إمام عاشور

انفجار كبير بمصنع كيماويات بالصين وسط مخاوف من سقوط ضحايا

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 1 يوليو 2023

موضوعات متعلقة

طريقة عمل طاجن العكاوي المقلية.. جديدة وغير تقليدية

تحذير من شرب الماء بعد تناول البطيخ| سبب صادم

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

طريقة عمل صينية كبد وكلاوي.. بأسهل الخطوات

دراسة: فاعلية لدواء السكري في منع فيروس كورونا لفترة طويلة

دراسة تكشف التوصل إلى طريقة جديدة لعلاج سرطان البروستاتا.. تفاصيل

بملابس لافتة | ياسمين عز تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كوارع بالكيس الحراري| بمذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

لماذا يؤدي الحجاج طواف الوداع بالجلباب من غير ملابس الإحرام؟ معلومة لا يعرفها كثير

اليوم 15 رحلة.. انطلاق الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

بيت الروبي يسجل 8 ملايين جنيه وتاج يلاحقه فى ثالث أيام عيد الأضحى

280 للكندوز.. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم السبت 1 يوليو 2023

هاجم الإدارة وهدد بالرحيل.. حسام البدري يحسم مصيره مع الصفاقسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

إليسا تثير الجدل بهذه الإطلالة في لبنان.. سعرها غير متوقع

طريقة عمل طاجن العكاوي المقلية.. جديدة وغير تقليدية

آخر لايف لركاب الغواصة تيتان قبل انفجارها.. هذا ما حدث| شاهد

فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ