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رئيس التحرير
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الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.. فوائدها وأسباب التوصية بتناولها

الألبان كاملة الدسم
الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء..فوائدها وأسباب التوصية

الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء من الأطعمة التي يوصي الخبراء و الأطباء بتناولها لأنها غنية بالعناصر الغذائية و الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.

 

فنعرض لكم من خلال هذا التقرير فوائد تناول الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.

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فوائد الألبان كاملة الدسم

استجابةً لارتفاع معدلات السمنة وأمراض القلب ، حثت أهداف الحكومة الفيدرالية لعام 1977 الغذائية للولايات المتحدة الأشخاص على تقليل استهلاكهم للدهون المشبعة من المنتجات الحيوانية واستبدالها بالأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة منخفضة أو خالية من الدهون والكوليسترول ، مثل الخالي من الدسم.

 

على الرغم من الأدلة العلمية المتضاربة ، أصبحت جميع الدهون الغذائية مشبوهة ، وانفجر جنون قليل الدسم واستمر خلال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - بدعم كامل من صناعة المواد الغذائية ، التي قامت بتسويق عدد لا يحصى من المنتجات قليلة الدسم وخالية من الدهون لمواكبة ذلك.

 

أن كل تلك الأطعمة قليلة الدسم ستجعلنا أكثر مرضًا ، وأن الدهون التي نخشاها هي في الواقع عنصر مهم في نظام غذائي صحي ومرض.

ضع في اعتبارك هذه الأسباب لاختيار منتجات الألبان كاملة الدسم…

 

-الدهون لا تجعلك تكتسب وزناً
من السهل أن نفترض أن الدهون التي نتناولها تساهم في تكوين دهون غير مرغوب فيها في أجسامنا،  لكن مرة بعد مرة ، أظهرت الأبحاث أن هذا ليس هو الحال ببساطة - وأنه في الواقع ، قد يكون العكس هو الصحيح.

 

تشرح أخصائية التغذية الوظيفية ديانا مينيتش ، حاصلة على درجة الدكتوراه ، ومؤلفة كتاب The Rainbow Diet: "منتجات الألبان كاملة الدسم تعزز الشبع ، أو الشعور بالامتلاء ، والتي لديها القدرة على كبح شهيتك لفترة أطول من منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم"، "الألبان كاملة الدسم يمكن أن تؤدي إلى استهلاك كمية أقل من الكربوهيدرات بمرور الوقت ، وحتى فقدان وزن أكثر استدامة."

 

-الجسم يحتاج إلى الدهون
الدهون ضرورية لمجموعة واسعة من الوظائف الفسيولوجية الهامة، يوضح مينيتش: "الدهون هي عنصر غذائي أساسي للحفاظ على عمليات التمثيل الغذائي الطبيعية ، وأنواع معينة من الأحماض الدهنية - تسمى الأحماض الدهنية الأساسية - لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال النظام الغذائي".

 

تحتاج عضلاتك ، بما في ذلك قلبك ، إلى الدهون للحصول على الطاقة، إنه مكون مهم في أغشية الخلايا ويلعب دورًا مهمًا في إنتاج الهرمونات، العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية قابلة للذوبان في الدهون أيضًا ، مما يعني أن الجسم يحتاج إلى الدهون لامتصاصها.

تعمل الأحماض الدهنية الأساسية على تقوية جهاز المناعة وقمع الالتهاب على مستوى الجهاز ؛ تشكل الدهون أيضًا ما يقرب من 60 بالمائة من الدماغ.

 

-طعامك يحتاج إلى دهون.
إنه ليس مفيدًا لصحتك فحسب: فالدهون أيضًا عنصر لا غنى عنه في العديد من أطباقك المفضلة، إنه عنصر حيوي في المطبخ لدرجة أن الشيف Samin Nosrat حدد الدهون كأحد العناصر الأساسية الأربعة للطهي الجيد في كتاب الطبخ الحائز على جائزة James Beard ، الملح ، الدهون ، الحمض ، الحرارة.

-الألبان كاملة الدسم غذاء كامل.
نظرًا لأن الدهون عنصر مهم في النكهة ، فإن منتجات الألبان عادة لا يكون مذاقها جيدًا بدونها، لذلك غالبًا ما يستبدل المصنعون الدهون المشبعة بالسكر والإضافات الأخرى للتعويض عن فقدان النكهة والملمس.

تظهر الأبحاث أن هذه السكريات المضافة هي التي تساهم في ضعف صحة القلب والأوعية الدموية. تميل الدهون المشبعة من الأطعمة الكاملة إلى أن تكون أفضل لجسمك.

حتى إذا اخترت منتجات الألبان الخالية من الدسم بدون سكريات مضافة ، فمن المحتمل أن تتعرض لارتفاع الأنسولين ، لأنه لا توجد دهون لإبطاء هضم اللاكتوز (سكريات الحليب)، ونظرًا لأن المنتجات قليلة الدسم ليست مشبعة مثل الأصناف كاملة الدسم ، فمن المرجح أيضًا أن تشعر بالجوع مرة أخرى في وقت أقرب إذا اخترت منتجات الألبان في شكلها المعالج قليل الدسم، منتجات الألبان قليلة الدسم قد تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري".

يكتب هايمان: "هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ونسبة السكر في الدم تسبب الإدمان بشكل كبير وتؤدي إلى زيادة الأنسولين ، مما يؤدي بدوره إلى تخزين الدهون والجوع وبطء التمثيل الغذائي وملف الكولسترول الأكثر ارتباطًا بأمراض القلب".

بقدر ما يتم استخدامه كأداة لفقدان الوزن ، غالبًا ما ينتج عن منتجات الألبان قليلة الدسم النتيجة المعاكسة.

-قد تكون منتجات الألبان كاملة الدسم أسهل في الهضم

تشير الأبحاث إلى أن ما يقرب من 65 في المائة منا قد يواجهون صعوبة في هضم اللاكتوز بعد الرضاعة، نظرًا لأن منتجات الألبان كاملة الدسم تحتوي على نسبة أقل من اللاكتوز مقارنة بالإصدارات قليلة الدسم ، فقد يتم تحملها بشكل أفضل من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو عدم تحمله.

في النهاية ، الأمر متروك لك لتحديد ما إذا كان جسمك يتحمل منتجات الألبان على الإطلاق - وإذا كان الأمر كذلك ، فما هي المنتجات التي تدعم أهدافك الصحية والتغذوية.

فوائد اللحوم الحمراء 

بينما يمكن أن تتناسب اللحوم الحمراء مع نظام غذائي متوازن ، توصي العديد من المنظمات الصحية بالحد من تناولك لها. إذا قررت إضافة اللحوم الحمراء إلى نظامك الغذائي ، فتأكد من اختيار الأصناف غير المصنعة ، واختيار القطع الخالية من الدهون ، والاستمتاع باعتدال إلى جانب مصادر البروتين الأخرى.
 

المصدر: healthline.

 

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