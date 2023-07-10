الحشرات مكوّن أساسي في هذه الأطعمة| تقرير صادم من الغذاء والدواء الأمريكية

يستهلك الشخص العادي رطلًا واحدًا من الحشرات كل عام عن طريق الخطأ ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

يأتي ذلك بسبب أن الفواكه والخضروات والتوابل والعديد من الأطعمة المصنعة مسموح بها قانونًا من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) لاحتواء مستويات صغيرة من أجزاء الحشرات ، والتي تتراكم بمرور الوقت.

على سبيل المثال ، يمكن أن يحتوي معجون التين على ما يصل إلى 13 رأس حشرة في 100 جرام ، ويمكن أن تحتوي عصائر الفاكهة المعلبة على يرقة لكل 250 مليلتر و 10 جرام من المكونات المستخدمة في صنع البيرة يمكن أن تكون موطنًا لـ 2500 حشرة صغيرة تمتص.

وبينما هناك الكثير من الجدل حول عدد الحشرات التي نستهلكها في نومنا ، يتفق العلماء على أنها ليست صفرية.

إن ابتلاع حشرة ليس تجربة ممتعة ، لكن البيانات تظهر أن الشخص العادي يأكل عن طريق الخطأ ما يصل إلى رطل واحد من المخلوقات كل عام، قد لا يبدو أكل الحشرات فاتح للشهية ، لكن معظم الأشخاص يستهلكونها يوميًا دون أن يدركوا ذلك.

يحدد دليل مستويات اكتشاف الطعام الصادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كمية رؤوس الحشرات والصدر والساقين وحتى الحشرات الكاملة المسموح بها في طعام معين.

يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى خمس حشرات كاملة في زبدة التفاح ، و 500 جرام من اليرقة في التوت ، و 10 في المائة من حبوب البن المعبأة يُسمح بإصابتها بالمخلوقات،وبعد أن أكلت 220 رطلاً من الشوكولاتة في حياتك ، يمكنك التأكد من أنك استهلكت رطلًا واحدًا من البق.

تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) باكتشاف ما يصل إلى 30 شظية حشرة وشعر واحد من القوارض في كل 100 جرام من زبدة الفول السوداني، غالبًا ما يكون الجرة القياسية من زبدة الفول السوداني بين 300 إلى 500 جرام.

هذا يعني أن جرة واحدة من زبدة الفول السوداني يمكن أن تحتوي على حوالي خمسة شعيرات من القوارض و 150 شظية حشرة ولا تزال تمر بالفحص، تنتشر الحشرات عندما يتم حصاد الفول السوداني لتصنيعه في زبدة الفول السوداني.

المصدر: nybreaking.