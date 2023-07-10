أعراض مرض السكر عند الأطفال والشباب والرضع.. تفاصيل

يشير مرض السكر إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم (الجلوكوز)، الجلوكوز هو مصدر مهم للطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، إنه أيضًا المصدر الرئيسي للوقود للدماغ.

يختلف السبب الرئيسي لمرض السكري حسب النوع، ولكن بغض النظر عن نوع مرض السكر الذي تعاني منه ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة السكر في الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة.

تشمل حالات مرض السكر المزمن من النوع 1 ومرض السكري من النوع 2، تشمل حالات السكري التي يُحتمل عكسها الإصابة بمقدمات السكري وسكري الحمل، تحدث مقدمات السكري عندما تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد، لكن مستويات السكر في الدم ليست عالية بما يكفي لتسمية مرض السكري، ويمكن أن تؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بمرض السكري ما لم يتم اتخاذ خطوات للوقاية منه.

أعراض مرض السكر

أعراض مرض السكر عند الأطفال

مرض السكر من النوع الأول عند الأطفال هو حالة لا ينتج فيها جسم الطفل هرمونًا مهمًا (الأنسولين)، يحتاج الطفل إلى الأنسولين للبقاء على قيد الحياة ، لذلك يجب استبدال الأنسولين المفقود بالحقن أو بمضخة الأنسولين.

يمكن أن يكون تشخيص مرض السكر من النوع 1 لدى الأطفال أمرًا مربكًا ، خاصة في البداية، فجأة يجب أن تتعلم أنت وطفلك - حسب عمر طفلك - كيفية إعطاء الحقن ، وحساب الكربوهيدرات ومراقبة نسبة السكر في الدم.

لا يوجد علاج لمرض السكر من النوع 1 عند الأطفال ، ولكن يمكن إدارته، أدى التقدم في مراقبة نسبة السكر في الدم وإيصال الأنسولين إلى تحسين إدارة نسبة السكر في الدم ونوعية الحياة للأطفال المصابين بداء السكري من النوع 1.

أعراض مرض السكر عند الاطفال

عادةً ما تتطور علامات وأعراض مرض السكر من النوع 1 لدى الأطفال بسرعة ، وقد تشمل:

زيادة العطش

كثرة التبول ، وربما التبول في الفراش لدى طفل مدرب على استخدام المرحاض

الجوع الشديد

فقدان الوزن غير المقصود

تعب

التهيج أو تغير السلوك

رائحة نفس برائحة الفواكه

متى ترى الطبيب

راجع مقدم الرعاية الصحية لطفلك إذا لاحظت أيًا من علامات أو أعراض مرض السكري من النوع الأول.

المصدر: mayoclinic.

اعراض مرض السكر عند الاطفال

أعراض مرض السكر عند الشباب

داء السكر من النوع الأول هو أحد أمراض المناعة الذاتية الخطيرة حيث يتوقف البنكرياس عن إنتاج الأنسولين - وهو أمر ضروري للحصول على الطاقة من الطعام، يصيب الأشخاص من جميع الأعمار ولا يرتبط بالنظام الغذائي أو نمط الحياة، لا توجد طريقة للوقاية من مرض السكري من النوع 1 ولا يوجد علاج حاليًا.

أعراض مرض السكر عند الشباب

تميل علامات مرض السكري من النوع 1 لدى الشباب إلى الظهور بسرعة، خاصة بالنسبة للمراهقين ، واحدة من أولى علامات الإنذار المبكر التي يجب البحث عنها هي زيادة العطش واستراحة الحمام، وذلك لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يتسبب في سحب الجسم للسوائل من الأنسجة - مما يؤدي إلى الجفاف، قد يشرب ابنك المراهق بعد ذلك المزيد من السوائل ويتبول بشكل متكرر، تشمل بعض الأعراض الأخرى لمرض السكري لدى المراهقين ما يلي:

زيادة الشهية

إذا كان جسم ابنك المراهق غير قادر على الحصول على الطاقة المناسبة التي يحتاجها من الطعام ، فقد يشعر أو تشعر بالجوع أكثر من المعتاد.

فقدان الوزن غير المتوقع

إذا كان طفلك يفقد الوزن - خاصة عند تناول المزيد من الطعام - فقد يكون ذلك علامة على أن جسده لا يحصل على سعرات حرارية كافية من طعامه.

أعراض داء السكري الأخرى لدى المراهقين

ما هي العلامات التحذيرية الأخرى التي يجب أن تكون على علم بها؟ ابحث عن التغيرات المفاجئة في الرؤية، الشعور بالنعاس أو الخمول. تعاني من صعوبة في التنفس أو صعوبة في التنفس ؛ وسقوط طفلك في ذهول أو فقد وعي، يمكن أن يكون داء السكري من النوع الأول مهددًا للحياة إذا لم يتم علاجه، وكلما اكتشفته مبكرًا كان ذلك أفضل ، لذا يرجى مراجعة طبيبك إذا كنت تعتقد أن ابنك المراهق يعاني من الأعراض.

المصدر: .jdrf.org

اعراض مرض السكر عند الشباب

اعراض مرض السكر عند الرضع

يُعد مرض السكر عند الرضع نوعًا نادرًا من مرض السكري يتم تشخيصه عادةً لدى الأطفال دون سن 6 أشهر.

يحدث هذا النوع المبكر من مرض السكري بسبب واحد من عدد من الطفرات الجينية ، وبالتالي يوصف بأنه شكل أحادي الجين من مرض السكري.

يمكن علاج سكري حديثي الولادة أو الرضع وقد يتطلب أو لا يحتاج إلى الأنسولين ، لذا يوصى بالتشخيص عن طريق الاختبارات الجينية.

أنواع مرض السكر عند الرضع

هناك نوعان رئيسيان من سكري حديثي الولادة:

داء السكري العابر لحديثي الولادة

داء السكري الدائم لحديثي الولادة

يُطلق على مرض السكري العابر للمواليد لأنه يختفي عادةً في غضون عام من الولادة ولكن يمكن أن يعود مرة أخرى عادةً خلال فترة المراهقة.

يبقى سكري حديثي الولادة الدائم ، بمجرد تشخيصه ، مدى الحياة.

يُعد سكري الرضع أو حديثي الولادة نادرًا جدًا ، حيث يحدث في حوالي 1 من كل 300000 إلى 1 من كل 400000 ولادة

من بين نوعي سكري حديثي الولادة ، يكون النوع العابر أكثر شيوعًا ويؤثر على 50-60٪ من حالات سكري الأطفال حديثي الولادة.

أعراض مرض السكر عند الرضع

تشمل أعراض سكري حديثي الولادة العطش المستمر وكثرة التبول والجفاف.

يمكن تشخيص وجود داء السكري من خلال اختبار جلوكوز الدم، يجب أن يشير تشخيص مرض السكري قبل 6 أشهر إلى سكري حديثي الولادة ، على عكس مرض السكري من النوع 1.

في بعض الحالات ، يمكن تشخيص سكري حديثي الولادة بعد 6 أشهر.

يُنصح بإجراء الاختبارات الجينية للأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بالسكري دون سن 9 أشهر لتقييم نوع السكري الموجود ولتوجيه أفضل شكل من أشكال العلاج.

المصدر: diabetes

اعراض مرض السكر عند الرضع

اعراض مرض السكر عند النساء

يمكن أن يبدو مرض السكري مختلفًا بالنسبة للنساء، قد يؤدي تحديد الأعراض والمخاطر الفريدة للنساء المصابات بداء السكري وعلاجها إلى تحسين نوعية الحياة.

أعراض مرض السكري عند النساء

قد يعاني الرجال والنساء المصابون بداء السكري من نفس الأعراض.

ومع ذلك ، فإن بعض الأعراض تكون فريدة لدى النساء، قد يساعدك فهم هذه الأعراض في التعرف على مرض السكري والحصول على العلاج له مبكرًا.

-التهابات المبيضات

يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم أو ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى نمو الفطريات.

يمكن أن يؤدي فرط نمو الخميرة الناتجة عن فطر الكانديدا إلى عدوى الخميرة المهبلية، تُعرف هذه العدوى الشائعة أيضًا باسم مرض القلاع.

عندما تتطور عدوى في منطقة المهبل ، يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

حكة مهبلية

إفرازات مهبلية

وجع

غالبًا ما تسبب عدوى الخميرة الفموية طلاءًا أبيض على اللسان وداخل الفم.

-التهابات المسالك البولية (UTIs)

تحدث التهابات المسالك البولية (UTIs) عندما تدخل البكتيريا في المسالك البولية.

يكون الخطر أعلى عند النساء المصابات بداء السكري، عدوى المسالك البولية شائعة في هذه المجموعة بشكل رئيسي لأن ارتفاع السكر في الدم يضر بالجهاز المناعي.

يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية ما يلي:

تبول مؤلم

إحساس حارق أثناء التبول

بول دموي أو عكر

هناك خطر الإصابة بعدوى الكلى إذا لم يتم علاج هذه الأعراض.

-جفاف المهبل

يحدث الاعتلال العصبي السكري عندما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الألياف العصبية، يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى الشعور بالوخز وفقدان الإحساس في أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك:

اليدين

قدم

أرجل

قد يؤثر الاعتلال العصبي السكري أيضًا على الإحساس في منطقة المهبل ، مما يؤدي إلى أعراض مثل جفاف المهبل.

-متلازمة تكيس المبايض

لا يعرف الخبراء السبب الدقيق لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (متلازمة تكيس المبايض).

يمكن أن يحدث عندما تنتج المرأة كمية كبيرة من الأندروجينات (هرمونات الذكورة) ولديها عوامل خطر معينة ، مثل تاريخ عائلي من متلازمة تكيس المبايض، في إحدى الدراسات ، وجد الباحثون أن الأندروجينات الرئيسية المشاركة في متلازمة تكيس المبايض هي التستوستيرون والأندروستينيون.

تشمل أعراض متلازمة تكيس المبايض:

فترات غير منتظمة

زيادة الوزن

حَبُّ الشّبَاب

اكتئاب

العقم

ترتبط متلازمة تكيس المبايض أيضًا بنوع من مقاومة الأنسولين التي ترفع مستويات السكر في الدم وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، قد تكون مقاومة الأنسولين إما عرضًا أو سببًا لمتلازمة تكيّس المبايض.

المصدر: healthline.