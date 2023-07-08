عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يكشف أسباب انتشار الموت المفاجئ بين الشباب| تفاصيل صادمة

جمال شعبان
جمال شعبان

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بعض أسباب انتشار الموت المفاجئ بين الشباب بالأخص تحت سن 35 عاما.

txt

في اليوم العالمي للشكولاتة.. أحذر 5 أضرار خطيرة حال الإفراط في تناولها

txt

بعد خضوع حورية فرغلي لها.. مضاعفات خطيرة لعملية استئصال الرحم

كتب جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك،"ليه زاد الموت المفاجيء للشباب تحت سن ٣٥ عاما الأسباب:
-اختلال كهربي في القلب
-اعتلال في عضلة البطين الأيمن أو الأيسر 
-جلطة في الشريان التاجي بسبب الكولسترول الوراثي أو ما بعد كورونا أو المكملات والهورمونات 
والمخدرات والمسكنات والتدخين ،التاريخ الطبي في الأسرة مهم  خاصة لو في حد مات فجأة، رسم القلب العادي ممكن يحل مشاكل كتيرة."


الوقاية من الموت المفاجئ 
كتب جمال شعبان: "اكتشاف الضغط وضبطه وفحص السكر والكولسترول وضبطهما واجتناب التدخين والمخدرات والمكملات  والهورمونات والمسكنات ومتابعة ما بعد كورونا، التخسيس والحفاظ علي الوزنوممارسة المشي يوميا والهدوء النفسي والتكيف مع ضغوطات الحياة ."

جمال شعبان الموت المفاجئ عميد معهد القلب السابق أسباب أنتشار الموت المفاجئ الكولسترول الشريان التاجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

8 جنيهات .. انخفاض كبير فى أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

تحرك جديد فى أسعار الدواجن بالأسواق اليوم .. والبانيه مفاجأة

الأهلي يستدرج الاتحاد السكندري اليوم للاقتراب من حسم لقب الدوري

محدش ينزل البحر.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن مصيف إسكندرية ومطروح

8 مليارات دولار في الطريق إلى مصر.. النفط والغاز يتصدران

موضوعات متعلقة

طريقة عمل صينية ماكريل في الفرن| بأسهل الخطوات

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث عند تناول الجمبري؟.. إطلالات بسنت شوقي تثير الجدل.. فوائد خارقة لـ التين الشوكي

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيكة التمر بدون سكر وبيض

في اليوم العالمي للشكولاتة.. أحذر 5 أضرار خطيرة حال الإفراط في تناولها

طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة|بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

بملابس جريئة.. مي عمر تستعرض أناقتها على البحر

ترشيحاتنا

احذر إرتكاب هذا الخطأ عند تدميس الفول في المنزل.. يعيق امتصاص الحديد والكالسيوم

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. دولة عربية تستهلك 250 ألف برميل نفط يوميا

نهائي أمم إفريقيا .. موعد مباراة المنتخب الأولمبي والمغرب والقنوات الناقلة

ارتفاع جنوني لـ الذهب.. الأصفر يعزز مكاسبه ويتحرك للأعلى عالمياً

الحكمة من وجوب فترة العدة للمطلقة والأرملة.. ماذا قال العلماء؟

75 جنيها للكيلو .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف أسباب انتشار الموت المفاجئ بين الشباب| تفاصيل صادمة

طريقة عمل صينية ماكريل في الفرن| بأسهل الخطوات

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث عند تناول الجمبري؟.. إطلالات بسنت شوقي تثير الجدل.. فوائد خارقة لـ التين الشوكي

فيديو

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

شاب متنكر يبتز متابعيه عبر التيك توك.. أعرف القصة

تغيرت معالم مصر .. مصري بالعراق يشيد بالسيسي مع الإعلامي نزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ