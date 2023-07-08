جمال شعبان يكشف أسباب انتشار الموت المفاجئ بين الشباب| تفاصيل صادمة

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بعض أسباب انتشار الموت المفاجئ بين الشباب بالأخص تحت سن 35 عاما.

كتب جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك،"ليه زاد الموت المفاجيء للشباب تحت سن ٣٥ عاما الأسباب:

-اختلال كهربي في القلب

-اعتلال في عضلة البطين الأيمن أو الأيسر

-جلطة في الشريان التاجي بسبب الكولسترول الوراثي أو ما بعد كورونا أو المكملات والهورمونات

والمخدرات والمسكنات والتدخين ،التاريخ الطبي في الأسرة مهم خاصة لو في حد مات فجأة، رسم القلب العادي ممكن يحل مشاكل كتيرة."



الوقاية من الموت المفاجئ

كتب جمال شعبان: "اكتشاف الضغط وضبطه وفحص السكر والكولسترول وضبطهما واجتناب التدخين والمخدرات والمكملات والهورمونات والمسكنات ومتابعة ما بعد كورونا، التخسيس والحفاظ علي الوزنوممارسة المشي يوميا والهدوء النفسي والتكيف مع ضغوطات الحياة ."