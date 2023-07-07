في اليوم العالمي للشكولاتة.. أحذر 5 أضرار خطيرة حال الإفراط في تناولها

يصادف اليوم 7 يوليو اليوم العالمي للشكولاتة، وهي من الحلويات التي يعشقها الكبار و الصغار لذا يحذر دائما الأطباء و الخبراء من الأفراط في تناول الشكولاتة حتى تصاب ببعض الأضرار الخطيرة.
أضرار الأفراط في تناول الشكولاتة
- مشاكل في الجهاز الهضمي
تناول الكثير من الشوكولاتة يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ، مثل الانتفاخ ، والإمساك ، وتشنجات المعدة، تشتهر الشوكولاتة باحتوائها على مستويات عالية من الدهون والسكر والكافيين ، مما قد يؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي عند تناولها بكميات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساهم المحتوى العالي من السكر في الشوكولاتة في نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء ، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.
- السكر الزائد
غالبًا ما تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السكر ، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير منها إلى زيادة السكر، يمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم ، يتبعه انهيار ، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتهيج وتقلبات المزاج، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر أيضًا إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
- جرعة زائدة من الكافيين
تحتوي الشوكولاتة على مادة الكافيين ، وهو منبه يمكن أن يزيد اليقظة ويقلل التعب ويعزز المزاج، ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من الشوكولاتة يمكن أن يؤدي إلى جرعة زائدة من الكافيين ، والتي يمكن أن تسبب التوتر والقلق وخفقان القلب، يمكن أن تؤدي جرعة زائدة من الكافيين أيضًا إلى اضطراب أنماط النوم ، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والأرق.
- زيادة الوزن
غالبًا ما تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون ، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير منها إلى زيادة الوزن، قد يكون هذا مشكلة خاصة إذا تم استهلاك الشوكولاتة كبديل للأطعمة الصحية ، مثل الفواكه والخضروات، يمكن أن يساهم استهلاك الكثير من الشوكولاتة أيضًا في عادات الأكل غير الصحية ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل.
- ردود الفعل التحسسية
قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه واحد أو أكثر من مكونات الشوكولاتة ، مثل منتجات الألبان أو المكسرات أو الصويا، في هذه الحالة يمكن أن يتسبب تناول الكثير من الشوكولاتة في حدوث رد فعل تحسسي ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل خلايا النحل والحكة والتورم وصعوبة التنفس، في الحالات الشديدة ، يمكن أن يكون رد الفعل التحسسي مهددًا للحياة ، لذلك من المهم أن تكون على دراية بأي نوع من الحساسية قد تكون لديك.
المصدر: onlymyhealth.