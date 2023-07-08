علامات خطيرة مؤشر للإصابة بـ أعراض السكتة الدماغية| انتبه

بينما يتم الحديث كثيرًا عن النوبة القلبية ، فإن

رغم أن السكتة الدماغية تعد سببًا رئيسيًا للإعاقة والوفاة في جميع أنحاء العالم ، إلا أنها لم تخضع للمناقشة بشكل كافٍ، خصوصا أنه وفقًا لدراسة العبء العالمي للأمراض والإصابات وعوامل الخطر (GBD) ، كانت هناك زيادة كبيرة في حالات السكتة الدماغية الجديدة ، وإجمالي حالات السكتة الدماغية ، والوفيات المرتبطة بالسكتة الدماغية ، ومؤشرات الإعاقة من عام 1990 إلى عام 2019، ففي الهند مثلا ، يتراوح معدل الإصابة بالسكتة الدماغية السنوية من 108 إلى 172 حالة لكل 100000 نسمة سنويًا ، مع معدلات أعلى بين الرجال.



علامات أقل شهرة لجلطة دماغية

ويبدو أنه من الصعب على الشخص إدراك خطر الإصابة بسكتة دماغية، لذلك من المهم معرفة علامات السكتة الدماغية في وقت مبكر.

وتقول الدكتورة جوي ديف موخيرجي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الأعصاب ، مستشفى ماكس سوبر التخصصي ساكيت ، "تغيرات الرؤية ، المشية المتغيرة ، الحالة العقلية المتغيرة ، النوبات ، الإغماء ، الدوخة هي بعض الأعراض غير التقليدية للسكتة الدماغية التي قد يتم تجاهله، يجب أن يكون المرء على دراية بعلامات السكتة الدماغية غير الشائعة مثل صعوبة الرؤية وصعوبة المشي والصداع الشديد والارتباك المفاجئ مع الكلام غير المتماسك ".

واوضحت أنه يمكن إنقاذ مريض السكتة الدماغية إذا كان من حولهم على دراية بالأعراض ويتصرفون بسرعة، مضيفة "يجب أن يكون المرء على دراية بعلامات السكتة الدماغية الحمراء التي تتمثل في تدلي الوجه وضعف وخدر الذراع وصعوبة الكلام والارتباك وصعوبة التحدث أو فهم الكلام وصعوبة الرؤية من إحدى العينين أو كلتيهما وصعوبة في المشي وصداع شديد."

ويضيف الدكتور سانجاي باندي ، رئيس قسم طب الأعصاب ، مستشفى أمريتا ، فريداباد ، "يجب أن يتذكر الأشخاص هذه الذاكرة: BE-FAST (تعني فقدان التوازن ، تغيرات البصر ، تدلى الوجه ، ضعف الذراع ، صعوبات في الكلام ، ووقت الاتصال اسعاف)".

إصابة الرأس والسكتة الدماغية

وتتفق العديد من الدراسات على أن إصابة واحدة في الرأس يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية، وتشرح الدكتورة جوي ديف موخيرجي ، "الارتجاج هو نوع من إصابات الدماغ الناتجة عن الصدمة، هذا يؤدي إلى تلف في الدماغ ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة،حيث تؤدي إصابات الدماغ الرضية إلى تلف الأوعية الدموية مما يجعلها عرضة لتجلط الدم أو التمزق ، وبالتالي يكون خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى بعد إصابة ارتجاج.

كيفية التصرف مع مرضى السكتة الدماغية

يعتمد علاج إصابات الرأس على شدتها، عادةً لا تحتاج الإصابات الخفيفة إلى علاج ، ولكن من المهم التعرف على العلامات التي تتطلب عناية طبية، في حالة النزيف ، حاول إيقافه بقطعة قماش نظيفة، اجعل المريض يميل إلى الأمام ، أو يتدحرج على جانب واحد ، إذا كان المريض يتقيأ، تأكد من أن المريض لا يجب أن يحرك الرأس والرقبة بعد الإصابة وأن يحافظ على ثباتها، خلال الـ 48 ساعة الأولى بعد الإصابة ، يُنصح بوجود شخص ما معك والتأكد من توفر الهاتف والمساعدة الطبية في مكان قريب، إذا كانت الإصابة شديدة ، فاتصل بسيارة إسعاف على الفور.

المصدر: timesofindia