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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة

طبيب يفجر مفاجأة عن مخاطر تخسيس الوزن بنوع أدوية منتشر بالأسواق| كارثة

طبيب يفجر مفاجأة
طبيب يفجر مفاجأة عن مخاطر تخسيس الوزن بنوع أدوية منتشر بال

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر والباطنة بجامعة هارفارد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن مخاطر تخسيس الوزن بأدوية السكر.

كتب الدكتور أسامة حمدي في منشوره:" العالم يلهث الآن وراء شراء بعض أدوية السكر التي تخفض الوزن ، فالكل يرغب في الخفض السريع للوزن عن طريق سد الشهية، والشركات المنتجة تجني أرباحًا خرافية لم تحلم بها بعد أن لجأت إلى الإعلان عن هذه الأدوية عن طريق المشاهير، وكذلك عن طريق السوشيال ميديا بدلًا من المؤتمرات العلمية، أو مندوبي الأدوية، فنحن في عالم تسويقي جديد، بعيدا عن العلم ودهاليزه، والمستهلك كل ما يهمه هو عدد الكيلوجرامات الناقصة على الميزان."

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تابع: "كذلك فإن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز هذه الأدوية بالمعيار نفسه، وهو نسبة نزول الوزن، لا نوعية نزول الوزن!  ولكن ما لا يعرفه غير المتخصصين أن نزول الوزن بهذه الأدوية يحمل بعض المخاطر الواجب ذكرها، فالمعروف أن نزول الوزن عادةً ليس ناتجًا من انخفاض كتلة الدهون في الجسم فقط، ولكن يشمل أيضًا "انخفاض كتلة العضلات" والمعروف أن ٢٥٪؜ من الكيلوجرامات الناقصة يأتي من العضلات عند خفض كميات الأكل، لكن لوحظ أن نسبة انخفاض العضلات مع هذه الأدوية أكثر من المعتاد، وتصل إلى نسبة كبيرة، وهي ٤٠٪؜ من إجمالي نزول الوزن! وتفسير ذلك غير معروف لنا حتى الآن! ومعظم نزول كتلة العضلات يأتي من عضلات الفخذ والأرداف والكتفين، والمعروف طبيًّا أن نقص عضلات الجسم يصاحبه عادة تدهور مستقبلي في الحالة الصحية العامة، مع نقص العمر! وخطورة نزول العضلات يكمن في أنك لن تستطيع استعادتها بسهولة، أو ربما لن تستطيع نهائيًا".

أضاف الدكتور أسامة حمدي: "فالعضلات يسهم في بنائها ثلاثة هرمونات؛ هي: هرمون النمو، وهرمون الانسولين، والهرمونات ، ومع الأسف ينخفض جميعها بعد سن الأربعين، بالإضافة أن الشخص العادي يفقد نحو ٨٪؜ من كتلة عضلاته كل ١٠ سنوات ابتداءً من سن الأربعين، وتزيد إلى ١٥٪؜ كل ١٠ سنوات عند سن السبعين؛ لذا فإن الإسراع بخفض العضلات بهذا الكم الكبير قد يؤدي إلى مشكلة طبية نسميها "سمنة انخفاض العضلات"، أو Sacropenic Obesity، وتعني زيادة نسبة الدهون، وانخفاض نسبة العضلات في الجسم، وهو خطر مزدوج".

تابع: "انخفاض العضلات يؤدي إلى انخفاض حرق الجسم للسعرات الحرارية؛ لأن العضلات هي "ماتور" الحرق في الجسم؛ لذا فإن التوقف عن هذه الأدوية قد يؤدي إلى ارتداد سريع في الوزن قد يصل إلى أعلى من الوزن الأساسي! ولتجنب انخفاض الوزن من العضلات أنصح بزيادة نسبة البروتينات في الأكل، مع ممارسة رياضات تقوية العضلات باستمرار، رأيت أنه يحب أن تعرفوا هذه المعلومة المهمة قبل شراء هذه الأدوية لخفض الوزن، وأنصح ألا تستخدم الا تحت إشراف طبي، فشراء هذه الأدوية وغيرها مازال للأسف عشوائيًا".

الوزن تخسيس الوزن مخاطر تخسيس الوزن أدوية السكر الدكتور أسامة حمدي

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