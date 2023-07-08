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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعيدا عن الموبايل.. نصائح لاستمتاع الأطفال بإجازة الصيف بطرق صحية

بعيدا عن الموبايل
بعيدا عن الموبايل ….نصائح لأستمتاع الأطفال بأجازة الصيف بطرق

يعتبر الموبايل والأجهز الإلكترونية من أكثر الأشياء التي يستغلها الأطفال بطرق وأشكال غير صحيحة مما يؤثر على تربيتهم وسلوكهم بالسلب في الكثير من الأحيان ويتحكم في شخصيتهم.

لذا كشفت الدكتورة ميار سباق، أخصائي تعديل سلوك وتربية إيجابية وصحة نفسية، في تصريحات لـ صدى البلد، عن بعض النصائح التي تساعدك في التحكم باستخدام الموبايل والأجهزة الإلكترونية وكيفية استغلال أجازة الصيف بطريقة صحيحة وصحية أيضا.

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وقالت الدكتورة ميار سباق، إن الموبايل جهاز جذاب جدا للأطفال لأنه ملئ  بالصور والرسومات الملونة وبالتالي الطفل يكون منفصل تماما عن بيئته، وهذا يؤدي إلي حدوث مشاكل اجتماعية مثل  العزلة والانطواء، بالإضافة إلى أنه يكون من أسباب تأخر الكلام لدى الكثير من الأطفال، لان الطفل يضع كل تركيزه مع الموبايل مما يخلق  مشاكل  في التواصل مع الأخرين ويسبب تشتت انتباه، وغير المشاكل العضوية مثل ضعف السمع والصداع وضعف البصر بسبب الاشعة الكهرومغناطيسية.

وأكدت أخصائي تعديل سلوك وتربية ايجابية وصحة نفسية، أن ممنوع أستخدام الموبيل  قبل ما الطفل يتم ١٨ شهر وثم يكون  استخدامه محدود للغاية بحد أقصى ساعة واحدة وعلي فترات متباعدة.

وتابعت : قبل سن ١٨ شهر ممنوع الموبايل للطفل وبعد سنتين ل ٥ سنين يكون من ساعة لساعتين بحد أقصى ويفضل بعد سن ٦ سنين في وقت محدد لاستخدام الموبايل ولا ينصح بمدة طويلة مرة واحدة .

وقدمت الدكتورة ميار سباق، اخصائي تعديل سلوك وتربية ايجابية وصحة نفسية، بعض البدائل التي تساعد الطفل على التخلي عن الموبيل ….

١-تقليل ساعات استخدامه تدريجيا حتى نصل لوقت مناسب 
٢- استبدال ساعات الموبايل بأنشطة ممتعة للأطفال كالتنزه في الحدائق أو النوادي 
٣- تشجيع الطفل على ألعاب مثل البازل ومعرفة الاختلافات والمتاهات لأنها تنمي قدرات عند الطفل مثل الصبر والمثابرة والتركيز 
٤- قضاء وقت خاص مع الطفل (quality time ) للحديث عن مشاعره احلامه او ويبني هذا علاقة قوية بين الطفل وابويه
٥- جعل الطفل يمل فيستطيع ايجاد طريقة لعب تسعده 
فتخيلي ان الهاتف ليس موجود واتركيه يبتكر وسيدهشك مع تكرار التجربة
٦- البحث عن مواهب الطفل التي تندثر في شاشات الهاتف كالرسم او الموسيقى 
٧- تقليل استخدام الاب والام لهواتفهم امام الطفل اذا كانوا يريدون نجاح التجربة معه فيجب ان تبدء من عندهم 
٨- تسخير الهاتف في اوقات محددة في اهداف تنمي مهارات الطفل فمثلا نعلن عن مسابقة بين افراد الاسرة عن موضوع معين مثلا احد الحيوانات (الديناصور) ومن يجمع معلومات اكثر واكثر افادة يكسب جائزة فنجد ان هذة الطريقة تزيد من قدرات الطفل المعرفية 
٩- تخصيص يوم في الاسبوع يتحدث فيه الطفل عن انجازته وان كانت بسيطة جدا وكل افراد الاسرة يشاركون وهذا سيطور مهارة التواصل و التحفيز علي انجاز اشياء مميزة 
١٠- اسناد المهام للطفل كتنظيف حجرته او سقي الزرع ،فهذا سيجعله طفل مسؤل ومتعاون

 

الموبايل الأجهز الإلكترونية اجازة الصيف ضعف السمع ضعف البصر الاشعة الكهرومغناطيسية

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