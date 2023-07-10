نوع من التوابل يساعد على إنقاص الوزن| موجود في كل بيت 

الزنجبيل هو عنصر شائع في المطابخ واستخدامه كتوابل وعشب طبي وعلاج منزلي معروف للجميع، يستخدم الزنجبيل لتحسين صحة الأمعاء ، والتخلص من المشاكل المتعلقة بالمعدة وتنظيم التمثيل الغذائي، في حين لا يُعرف سوى القليل عن التأثير المباشر للزنجبيل أو عصيره على خفض وزن الفرد أو مؤشر كتلة الجسم.



طرق مثبتة لتناول الزنجبيل تساعد على إنقاص الوزن

-ماء الزنجبيل العادي

يقول الكثيرون إن إضافة بضع قطرات من عصير الزنجبيل إلى كوب من الماء وشربه في الصباح أو احتسائه طوال اليوم يحرق الدهون، إذا كنت حريصًا على تجربة ذلك ، يمكنك تحسين المذاق عن طريق إضافة بضع قطرات من عصير الليمون أو العسل.

-مسحوق الزنجبيل

كما أن تناول مسحوق الزنجبيل المجفف لفقدان الوزن يحظى بشعبية كبيرة، بصرف النظر عن خصائص إنقاص الوزن ، يقال إن هذه المساحيق لها خصائص مضادة للالتهابات أيضًا، يمكن للمرء أن يستهلك مسحوق الزنجبيل بالماء أو يمكن إضافته إلى الطعام وتناوله مباشرة.

-شاي الزنجبيل

في العديد من المنازل ، يعتبر شاي الزنجبيل منتظمًا في الصباح والمساء، لتضمين المكونات الصحية للزنجبيل في الشاي الخاص بك ، يمكنك إما عصر بضع قطرات من عصير الزنجبيل في الشاي أو إضافة بضع شرائح، قم بتحضيره بشكل صحيح مع الشاي واشربه ساخنًا.

-ماء الزنجبيل والليمون

يعتقد الكثير من الأشخاص أن خلط هاتين البهارات القوية يمكن أن يعمل بشكل مذهل على الوزن الزائد، يعتبر الليمون من أهم الأطعمة التي تستخدم لفقدان الوزن، يشرب الأشخاص عصير الليمون في الصباح الباكر للتخلص من مشاكل صحة الأمعاء.

-مشروب التخلص من السموم

خذ ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور وأضفه إلى كوب من الماء الدافئ، أضف عصير الليمون إلى هذا (حوالي 2-3 ملاعق كبيرة يجب أن تكون كافية)، رجه جيدًا واشربه طوال اليوم، إذا كنت بحاجة إلى حلاوة ، يمكنك إضافة بضع قطرات من العسل إليها.

-حلوى الزنجبيل

تحضير حلوى الزنجبيل عن طريق تقطيع الزنجبيل إلى قطع سميكة، أضفها إلى وعاء وأضف عصير الليمون إليها، أضف مسحوق الفلفل الأسود والملح.،دع الخليط يجلس لبعض الوقت، ثم جففهم تحت الشمس.

-نصائح صحية قبل تناول الزنجبيل

احذر من كمية الزنجبيل التي تتناولها، لا تفرط في تناول الزنجبيل، تستهلك بجرعات صغيرة، يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الزنجبيل إلى تهيج المعدة، يمكن أن يسبب أيضًا الغثيان والقيء إذا تم تناوله بكميات زائدة.

المصدر: timesofindia.

