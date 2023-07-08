جاري اتحرش بيا وأنا طفلة.. كيف نحمي أولادنا بعد واقعة إيمان العاصي

أثارت الفنانة إيمان العاصي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها حول تعرضها للتحرش من قبل جارها.

قالت إيمان العاصي خلال استضافتها في قناة LBC اللبنانية الفضائية، أنها تعرض للتحرش من جارها الذي كان يعمل عامل ويجري صيانة داخل منزلهم وهي طفلة وخرجت أمها وتركتها معه لشراء بعض الأشياء، لأنهم كانوا لا يعتبرونه غريبا ، ثم انقطع التيار الكهربائي، وجلس جارها على الكرسي وجذبها نحوه وحاول تقبيلها وافتراسها جسديا، وتكتمت عن ذكر باقي التفاصيل ووصفتها بـ عمل شئ مقرف.

وأشارت إيمان العاصي، إلى أنها كانت تشعر بالخوف الشديد وكانت ترغب أن تأتي أمها بسرعة، وفجأة أتت فدخلت حجرتها مسرعة ورفضت اخبار أي شخص بما جرى لها.

في هذا السياق نكشف لكم بعض النصائح التي تحمي أولادنا بعد واقعة ايمان العاصي التي تعرضت لها في طفولتها.

-أظهر الاهتمام بحياتهم اليومية. اسألهم عما فعلوه خلال النهار ومن فعلوه. مع من جلسوا في وقت الغداء؟ ما هي الألعاب التي لعبوها بعد المدرسة؟ هل استمتعوا بوقتهم.

-تعرف على الأشخاص الموجودين في حياة طفلك، تعرف على من يقضي طفلك الوقت معه ، بما في ذلك الأطفال والبالغين الآخرين، اسأل طفلك عن الأطفال الذين يذهب إلى المدرسة معهم ، وآباء أصدقائهم ، والأشخاص الآخرين الذين قد يواجهونهم ، مثل زملائهم في الفريق أو المدربين، تحدث عن هؤلاء الأشخاص بصراحة واطرح الأسئلة حتى يشعر طفلك بالراحة في فعل الشيء نفسه.

-اختر مقدمي الرعاية بعناية، سواء كانت جليسة أطفال أو مدرسة جديدة أو نشاط ما بعد المدرسة ، فكن حريصًا على فحص مقدمي الرعاية لطفلك.

-تحدث عن وسائل الإعلام، كثيرًا ما يتم تغطية حوادث العنف و التحرش في الأخبار ويتم تصويرها في البرامج التلفزيونية، اطرح على طفلك أسئلة حول هذه التغطية لبدء محادثة. أسئلة مثل ، "هل سمعت عن هذا يحدث من قبل؟" أو "ماذا كنت ستفعل لو كنت في هذا الموقف؟" يمكن أن تشير لطفلك أن هذه قضايا مهمة يمكنه التحدث عنها معك، تعرف على المزيد حول التحدث مع أطفالك حول الاعتداء الجنسي.

-تعرف على علامات التحذير، كن على دراية بعلامات التحذير من الاعتداء و التحرش بالأطفال ، ولاحظ أي تغييرات مع طفلك ، مهما كانت صغيرة، سواء حدث ذلك لطفلك أو لطفل تعرفه ، لديك القدرة على إحداث فرق كبير في حياة ذلك الشخص من خلال التدخل.

المصدر: rainn