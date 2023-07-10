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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير متوقعة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد المانجو

المانجو
المانجو

المانجو من الفاكهة التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتتميز المانجو باحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الأنسان.

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وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن بعض الفوائد الصحية التي تجعلك تتناول المانجو بأمان لكن دون الإفراط في تناولها.

وكتب جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك:"أخبار سارة لعشاق المانجا لأنها تمنع السرطان، تمنع الجلطات، تخفض الوزن ، تعالج عسر الهضم، تمنع الجفاف، تقلل الكولسترول،تقوي المناعة."

وتابع:"المانجو غنية بمضادات الأكسدة، تقوي النظر ، تقوي التركيز والذاكرة، منشط جنسي،  كمان
اللي عندهم السكر ،اللي عندهم أملاح كلوا واشربوا ولا تسرفوا."

 

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