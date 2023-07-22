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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض جديد.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق| تفاصيل

صدى البلد

شهدت أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم انخفاضا كبيرا وصل إلي 5 جنيها فى الكرتونة الواحدة، وذلك بعد  ارتفاعات كبيرة  فى أسعار البيض خلال الأيام الماضية وحتى أمس،  حيث انخفضت كرتونة البيض الأبيض حوالى 5 جنيهات لتصل سعرها إلي 110 جنيهات بدلا من 115 جنيهات. 
 

أسعار البيض اليوم 
 

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 113 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 118 جنيها خلال الأسبوع الماضي.

 

سعر كرتونة البيض البلدي
 

 كما سجلت كرتونة البيض البلدي 118 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 120 جنيهًا منذ يومين .

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 110 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 115 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.
 

البيض فى وزارة الزراعة

 

ومن جانبها ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 20 ل 30% ، عبر 243 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا تجوب القرى بالمحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء
 

الإفراج عن الأعلاف 

 

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  استمرار الإفراج عن مستلزمات الاعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار، ما أثر بالفعل على أسعار الدواجن.
 

وأوضح انه خلال الفترة من 7/6/2023 حتى 13/7/2023تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 65 مليون دولار.

وأضاف ان الإفراج شمل  70 ألف طن من الذرة بحوالي 25 مليون دولار وحوالي 49 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار وأيضا إضافات اعلاف بحوالي 3مليون دولار ، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 13 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.

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