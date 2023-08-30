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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انهيار جديد في الفراخ| انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

تعيش أسعار الدواجن في السوق المحلي تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت اليوم الأربعاء استقرار بعد انخفاض في السوق المحلي.

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الزراعة تكشف أسباب انخفاض أسعار الدواجن

سعر الفراخ البيضاء اليوم
وشهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء في السواق المحلي استقرار، ولم تسجل أي تغيرات في السعر، إذ استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء على آخر سعر له وهو بنحو 56 جنيهًا في المزرعة أي بورصة الدواجن، ونحو 65 جنيهًا في المحال.

سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء 

وبالنسبة لأسعار الدجاج البلدي اليوم الأربعاء لم يسجل أي تغيرات في السعر، إذ استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء على آخر سعر له وهو بنحو 112 جنيهًا في المزرعة أي بورصة الدواجن، ونحو 120 جنيهًا في المحال.

سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم
فيما سجل سعر الفراخ الأمهات اليوم الأربعاء استقرار، ولم يسجل أي تغيرات في السعر، إذ استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء على آخر سعر له وهو بنحو 57 جنيهًا في المزرعة أي بورصة الدواجن، ونحو 60 جنيهًا في المحال.

سعر الفراخ الساسو
سعر الفراخ الساسو اليوم الأربعاء لم يسجل أي تغيرات في السعر، إذ استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء على آخر سعر له وهو بنحو 71 جنيهًا في المزرعة أي بورصة الدواجن، ونحو 81 جنيهًا في المحال.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

من جانبه علق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة مع لبرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، على موضوع انخفاض أسعار الدواجن في السوق المحلي المصري، قائلا :"الأمر يعود لوجود منظومة متكاملة، وجهد بُذل خلال الفترة الأخيرة، وهناك عمل مازال مستمرا بمتابعة من مجلس الوزراء ووزير الزراعة". 
الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أوضح أن هناك متابعة للإفراجات، حيث كان للأزمة الروسية الأوكرانية أثرا كبيرا في حركة تداول الذرة والحبوب وبالتالي كان هناك متابعة مستمرة من كافة الأطراف وتم تشكيل لجنة من داخل الوزارة".

واكمل الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه خلال الفترة الماضية تم توفير كميات كبيرة من الأعلاف وخامات الأعلاف، قُدرت بـ 7.3 مليون طن، منهم 5.3 مليون طن، وعندما توفرت خامات الأعلاف أصبح هناك توفير دائم للأعلاف واطمئنان لدى المُربيين وبالتالي أصبحت العجلة الإنتاجية مستمرة بشكل كبير".

وأشار الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، الي انه تم أيضا تدشين نظام الزراعة التعاقدية لعدد من الزراعات على رأسها الذرة والصويا وعباد الشمس، وتم توفير سعر ضمان للفلاح لتجنيبه المخاطر. 
 

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