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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها|تراجع سعر البيض والكرتونة تسجل هذا الرقم

البيض
البيض

شهد سعر البيض تراجعا ملحوظا في المزرعة، بعدما سجل سعر كرتونة البيض للمستهلك في بعض المناطق نحو 140 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثير بـ سعر البيض الأحمر بعدما تخطت مستويات قياسية والتي تراجعت من نحو 140 جنيها لتبدأ من نحو 130 جنيها فقط اليوم في المحلات أو قد يزيد في بعض المحلات ببعض المناطق.

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أسعار البيض اليوم

وسجل سعر البيض الأحمر بدءا من 125 جنيها في المزرعة ، بعد 128 أمس، فيما تراجع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى نحو 123 جنيها بعد 126 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض

وسجل سعر البيض الأبيض في المحلات اليوم بدءا من 128 جنيها وقد يزيد في بعض المحلات ببعض المناطق النائية والبعيدة، فيما ارتفع سعر البيض البلدي من 126 إلى 131 جنيها في المزرعة.

البيض 

أسعار الدواجن اليوم 

وقفزت أسعار الدواجن اليوم ، لتسجل بدءا من نحو 65 جنيها في  المزرعة بعد 55 جنيها قبل أيام، بعض المناطق، فيما يسجل سعر كيلو الدواجن الأمهات اليوم بدءا من 70 جنيها في بعض المحلات لنوع الأمهات و 65 جنيها في المزرعة.

أسعار البانيه اليوم

وقفز سعر كيلو البانيه اليوم ليسجل بدءا من 150 جنيها في المحلات بعدما كان نحو 132 جنيها قبل أيام.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 107 -110 جنيهات للكيلو.
الفراخ 
  • الدواجن الساسو: 100- 105 جنيهًات للكيلو.
  • الأوراك: بين 80- 90 جنيهًا للكيلو.
  • دبابيس من 100- 110 جنيهًات للكيلو.
الدواجن
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 149- 175 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • سعر الأجنحة : 55-65 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 40-45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 65 جنيهًا في المزرعة، و70-75 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض والفرنساوي اليوم بين 70 و 79 جنيها، فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي في محلات الدواجن من 105 وحتى 125 جنيهًا.

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