أرخص عشاء ..طريقة عمل طاسة البيض التركي

إذا كنتي تودين. تقديم البيض بشكل مختلف وطعم لذيذ نقدم لكي اليوم طريقة عمل طاسه البيض التركي
المقادير
عدد ٥ بيض مسلوقه
٢طماطم مقطعه مكعبات صغيره
معلقة كبيرة صلصه
نص كوب جبنة موتزريلا وشيدر
بهارات ملح وفلفل اسود وبابريكا
بصله مقطعة مكعبات
٢ فص توم مفرومين
مكعب زبده و زيت
الطريقه
يسلق البيض ويقسم نصفين وبطاسه تضاف الزبده وزيت وعليها البصل
حتي يصبح لونه ذهبي نضيف التوم ونضيف الطماطم والصلصه واضيف الملح والفلفل الاسود والبابريكا
ونضيف انصاف البيض واضيف جبنه موتزريلا والشيدر على البيض واغطيها ٥ دقائق حتي سيحان الجبنة
وتضاق رشه ملح وفلفل اسود ورشة بقدونس نقدم مع خبز وبطاطس وسلطة وزيتون
وبالهنا والشفا