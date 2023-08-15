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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكيلو بـ 60 جنيهًا| تراجع بأسعار الدواجن.. وهذا سعر كرتونة البيض

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض

دائمًا ما تشغل أسعار البيض والدواجن بال كل مواطن؛ كونها من أنواع البروتين الأساسية على المائدة المصرية، وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال السطور التالية أخر مستجدات الأسعار في الأسواق والتي جاءت كالتالي:

يقول الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات متلفزة: "سعر الفراخ في المزرعة بـ 60 جنيها، ومن المفترض ألا تبيع أكثر من 68 جنيها في الأسواق".

أسعار الفراخ

أسعارالبيض بالأسواق

وأضاف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية،: "سعر طبق البيض في المزرعة يصل إلى 104 جنيهات ولا يجوز أن يتم بيعه بفارق يصل إلى 30 جنيها بالأسواق".

 

وشدد الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية،على ضرورة اضطلاع الجهات الرقابية بمهامها خلال الفترة المقبلة، لإقرار انخفاض الأسعار الذي شهدته المزارع على أسواق التجزئة.

أسعار البيض


تراجع أسعار الدواجن

وأشار رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية،: "أسعار الأعلاف تراجعت، وهو ما يشير إلى ضرورة انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق"، موضحا: "أسعار الدواجن تراجعت بقيمة 4 جنيهات للكيلو في المزرعة".

 

 

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