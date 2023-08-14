تذبذب فى الأسعار.. ماذا يحدث فى أسعار كرتونة البيض؟

تذبذب كبير يشهده سوق البيض خلال الفترة الحالية مابين ارتفاع وانخفاض في أسعار كرتونة البيض ، حيث انخفضت الأسعار خلال الأسبوع الماضي ثم ارتفعت مرة أخرى خلال هذا الأسبوع .



أسعار البيض اليوم



وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 108 جنيهات بعدما وصل سعرها إلى 102 جنيه خلال الأسبوع الماضي.



كما سجلت كرتونة البيض البلدي 120 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 110 جنيهًات منذ أسبوع .

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 105 جنيهات، بعدما كان متوسط سعره 100 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها.



البيض فى وزارة الزراعة

ومن جانبها ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا تجوب القرى بالمحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء

الإفراج عن الأعلاف

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بناءا على توجيهات د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي

واضاف "القصير" انه خلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023تم الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 183 مليون دولار.

وأضاف ان الإفراج شمل 282 ألف طن من الذرة بحوالي 101 مليون دولار وحوالي 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 73 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 9 مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 3 أغسطس 2023) 7 مليون طن منهم 5 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.3 مليار دولار



التفتيش على الأعلاف

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور أحمد العكازى مدير المركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف، بوزارة الزراعة على استمرار حملات التفتيش الفجائية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كل أرجاء الجمهورية، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.



ويهيب كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بالسادة المربيين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01551183225 - 01551183224).