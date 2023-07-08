8 جنيهات .. انخفاض كبير فى أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم

انخفاض تدريجي تشهده أسعار كرتونة البيض بالأسواق بعد ارتفاعات كبيرة فى أسعار البيض على الرغم من توافر الأعلاف بالأسواق، والبدء التدريجي فى انخفاض أسعارها، حيث انخفضت كرتونة البيض الأبيض حوالى 8 جنيهات لتصل سعرها إلى 110 جنيهًا بدلا من 118 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم



وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 115 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 118 جنيها خلال الأسبوع الماضي.





كما سجلت كرتونة البيض البلدي 118 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 120 جنيهًا منذ يومين .

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 110 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 118 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.



البيض بوزارة الزراعة

ومن جانبها ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا تجوب القرى بالمحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء



وعن سبب ارتفاع أسعار البيض ، قال الدكتور ثروت الزيني إن دورة البيض تحتاج إلى 6 أشهر لإنتاجها، وخلال الفترة الماضية تخلص أغلب أصحاب المزارع من الدواجن البياضة وكان مؤشر خطأ، كما أن مربي الدواجن البياضة عانوا الفترة الماضية من خسائر.

دورة البيض

وقال "الزيني" خلال تصريحات لـ"صدي البلد " ، إن دورة البيض تحتاج إلي 6 شهور لإنتاجها ، وخلال الفترة الماضية معظم أصحاب المزارع تخلصوا من الدواجن البياضة وكان مؤشر خطأ ، كما أن مربي الدواجن البياضة عانوا الفترة الماضية من الخسائر فى أسعار البيض ، معلقا :" كان بيبعوا كرتونة البيض بأقل من تكلفتها ب 30 جنيهًا " .

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن خروج بعض المربيين من دورة إنتاج البيض أدى إلى قلة المعروض منه فى الأسواق وبالتالى نحتاج لفترة طويلة من أجل تشجيع المربيين على العودة لتربية الدواجن البياضة.

وأثنى الدكتور ثروت الزيني على دور الحكومة في مصر في توفير الأعلاف في الأسواق أمام مربي الدواجن و انخفاض أسعارها أمام المربي ما يشجع المربيين على العودة لإنتاج الدواجن والبيض.